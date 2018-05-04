5 главных мицеллярных средств этой весны (и это не только вода)

Сначала поговорим о странном названии

Мицеллы — это крупинки или частицы, которые при попадании на кожу мгновенно начинают проникать в глубокие слои эпидермиса и увлажнять клетки уже изнутри, удаляя всю скопившуюся грязь. К этому относятся и повседневный макияж, и пыль, и сахар (да, не удивляйтесь, что на коже он есть), из-за которого угревые высыпания становятся частым гостем. Как правило, средства на мицеллярной основе не содержат спирта, мыла, парабенов, силиконов и отдушек.

Мицеллярный шампунь для глубоко очищения Librederm

Главное преимущество этого шампуня — тотальное удаление остатков средств для укладки волос, которые за частую содержат в себе хлор и силикон. Сальные поры очищаются и раскрываются, позволяя расти новым волосам сильными и здоровыми.

Еще один приятный бонус — шампунь также служит подготовительным этапом для дополнительного ухода за волосами, а именно усиливает эффект от масок, бальзамов, сывороток и масел.

Мицеллярный кондиционер для «заморозки» цвета Schwarzkopf BC Страдаете от того, что спустя полторы недели после покраски бесследно вымывается цвет? Понимаем, это серьезный повод для возмущения. Для решения этой проблемы Schwarzkopf постарались на славу.

Кондиционер из линейки BC деликатно очищает и осторожно ухаживает за волосами, сохраняя красящий пигмент. После первого применения яркие оттенки заиграют на солнце по-новому.

Мицеллярная вода «Черный жемчуг»

И снова о воде. Любой обзор о средствах на мицеллярной основе не может обойтись без нее — как никак именно она стала первопроходцем.

Мицеллярная вода от бренда «Черный жемчуг» — апрельская новинка весеннего сезона. Многим уже давно полюбилась линейка «Очищение + Уход», и в ее дополнение вышло средство с новым удобным форматом. Много по объему и комфортно по нанесению.

Состав все также себе не изменяет: масло камелии, витамины C и Е, гиалуроновая кислота и коллаген бережно ухаживают за кожей. Но это еще не все, 20% сыворотки увлажняют даже самую сухую и поврежденную кожу.

Мицеллярный гель для умывания Garnier

Мицеллярная вода от Garnier стала настоящим фаворитом бьюти-индустрии. Ею пользовались все: и любители и профессионалы. Недавно появился в такой же розовой баночке мицеллярный гель для умывания. Его главная заслуга в том, что можно одновременно снять макияж и очистить кожу. Но раскроем небольшую тайну — все-таки лучше сначала воспользоваться мицеллярной водой для того, чтобы удалить косметику с лица, а гель поможет полностью очистить поры от оставшихся частиц.

Мицеллярный крем для нормальной и сухой кожи Payot

Не думайте, что это обычный крем для нанесения на кожу после всех ритуалов умывания. Он действует по принципу мицеллярной воды, а именно очищает и удаляет макияж, не требуя дополнительного смывания. Только не торопитесь сразу наносить его на ватный диск. Сначала распределите крем подушечками пальцев по лицу и только потом удалите все остатки ватным тампоном.