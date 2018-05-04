Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты

22-летняя Энн Эдингтон учится на дизайнера. Она родом из Канзаса, но сейчас временно проживает в Ньюкасле в Великобритании.

В возрасте 14 лет девушка решила, что каждый день будет делать селфи, чтобы понять, как она изменяется с течением времени. Спустя шесть лет Энн выложила первое видео, демонстрирующее, как сильно она изменилась за эти годы. Самым сложным при этом для девушки оказалось совместить глаза на всех фото, чтобы картинка в ролике менялась равномерно.

Из видео Энн Эдингтон

Год спустя она повторила эксперимент. А последнее видео Эдингтон выложила неделю назад — и собрала при этом более 400 тысяч просмотров. Продолжительность ролика — чуть больше 3 минут.