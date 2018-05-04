Наконец-то лето! 7 горячих бьюти-идей к жаре

Какую процедуру сделать у косметолога перед началом отпускного сезона, где обновить цвет волос и почему все еще не поздно записаться на лазерную эпиляцию? Делимся своими идеями.

Купите освежающий спрей-тоник

В машине, офисе или на пляже он спасет кожу от сухости и поможет освежиться. Создавайте свой «оазис» там, где вам удобно.

Освежающий спрей мгновенного действия Ibuki, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а ещё минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу.

По консистенции это не совсем вода, а скорее гель, рассеянный на крошечные частицы — потому и эффект долгоиграющий. Жду не дождусь, когда возьму его в отпуск на море — после трех часов на пляже лучшего экспресс-spa для лица не придумаешь».

Дымка Hydra Beauty Essence Mist, Chanel

Люблю за мягкое распыление — средство с удобным дозатором моментально освежает кожу. При распылении лицо будто бы окутывает тонкая вуаль. Тут же чувствуешь свежий ненавязчивый цветочный аромат.

Очень часто использую эту дымку, когда в разгаре рабочего дня начинаю уставать и нужно быстро «взбодриться».

Активный компонент средства — цветок Камелии Альба, который отвечает за увлажнение кожи. Уверена, дымка не раз выручит меня предстоящим летом!

Выберите новый аромат

Как только столбик термометра показал +15, хочется надеть юбку, распустит волосы и сменить тяжелый «зимний» аромат на что-то легкое и воздушное. Обратите внимание на цветочные и фруктовые запахи. Наш выбор: Bal d’Afrique, Byredo и парфюмированная вода Fleur Musc for Her, Narciso Rodriguez

«Африканский танец» (Bal d’Afrique, Byredo) — посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер , звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо — это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты.

Пион и роза друг другу очень идут — даже на химическом уровне: важными компонентами аромата пиона работают те же органические соединения, которые во многом определяют запах второго цветка. Парфюмеры с удовольствием используют в своей работе это природное родство. Ароматов, в которых пион «привит» к розе, великое множество; впрочем, не всякий цветник разбивают на такой благодатной почве — узнаваемой мускусно-пачулиевой базе Narciso Rodriguez.

Смените плотную тональную основу на ВВ или СС-крем

Сейчас многие тональные основы содержат SPF-фактор (подборка лучших средств по мнению экспертов тут). Но если не требуется серьезной маскировку, лучше сделать реверанс в строну облегченных ВВ и СС кремов.

BB-крем «Драгоценный иммортель», L’Occitane

Это идеальное средство для легкого и невесомого покрытия. BB крем легко подсвечивает кожу, сглаживает недостатки, убирает неровности и покраснения кожи. Бонус — средство стойкое и универсальное: с ним вам не нужен будет консилер и праймер, крем и без них отлично выдерживает 8-ми часовой рабочий день. Ухаживающие компоненты (эфирное масло цветка иммортеля) в составе защищают кожу от мороза и ветра, а летом отлично защитят от солнца. Кроме того, крем очень хорошо увлажняет кожу. Можно заменить им и дневной крем. Вот что значит многофункциональность!

СС-крем «Совершенное сияние», Erborian

Я люблю достаточно плотные покрытия с хорошей маскирующей способностью — ни ВВ, ни СС кремов в косметичке не было. Erborian перевернул мое представление о последних и сделал это бесповоротно. Крем с бархатистой текстурой и красивым золотым оттенком — белый. Цвет приобретает только после нанесения. Он маскирует и хорошо увлажняет — прекрасно справился с покраснениями и пигментными пятнами от постакне. Средство хорошо носится, ложась невесомой вуалью, а не плотной маской, создавая эффект здоровой, сияющей кожи.

Сделайте модный маникюр

Нежная «пастель» на загорелых руках — картина, достойная кисти голландского художника Вильяма Хенритса, работы которого отличаются воздушностью и изящностью. Ищите вдохновение у мастеров лучших салонов Москвы (больше идей тут)

Найдите дезодорант без солей алюминия

В состав многих дезодорантов входит хлорид алюминия — соль без цвета и запаха, которую много лет используют в космецевтике при производстве дезодорантов. Она тормозит потоотделение и устраняет неприятный запах. Все чаще в последнее время появляются сообщения, что соли алюминия — канцероген и одна из возможных причин рака молочной железы. Но сегодня столько альтернатив! Редакция BeautyHack протестировала дезодоранты без солей алюминия и выбрала одни из лучших.

Натуральный дезодорант Citrus Deodorant, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Есть такой народный способ защитить себя от неприятного запаха — использовать обычный лимон. Я сама не сторонница подобных экспериментов (и никогда не пробовала), но после использования Citrus Deodorant сразу подумала об этом. Почему? Стойкий лимонный аромат (как будто во флаконе разбавленный лимонный сок), нет неприятных ощущений, очень деликатное распыление благодаря дозатору, нет чувства липкости, стянутости и ждать, пока дезодорант подсохнет, вообще не нужно. При этом средство защищает целый день — неприятного запаха нет! Плюс — в составе всего 10 компонентов, и среди них нет спирта и солей алюминия.

А еще мне нравится стеклянный флакон Weleda — мы привыкли относиться к дезодорантам как к «расходному материалу», но этот вряд ли окажется заброшенным или одним из 10 подобных средств, которые можно найти в спальне, сумочке и даже машине. Настоящая находка, которую хвалила еще Елена Крыгина в одном из своих видео!

Дезодорант-спрей 24 часа, Eisenberg

Выбор SMM-менеджеар BeautyHack.ru Александры Гришиной

Хорошая новость: дезодорант подходит для кожи всех типов, даже для очень чувствительной. Конечно, заявленная стойкость в 24 часа — небольшое лукавство. Без обновления дезодорант работает около 7-8 часов. В составе нет спирта, ароматизаторов, красителей. Заметила, что после его использования, на белой одежде нет желтых пятен — это главный плюс, на мой взгляд! А еще средство заключено в 100% перерабатываемую упаковку — эко-активисты и просто неравнодушные оценят.

Обновите цвет волос

Ничто так не меняет настроение, как обновленная стрижка или цвет волос. Если для радикальных мер вы еще не созрели, попробуйте тонировку. Она поможет радикально изменить цвет, но через 1.5 месяца полностью смоется. Наша редакция проводила подобный бьюти-эксперимент в «Москвичке», салонах красоты Jean Louis David, Authentica Club и осталась очень довольна. Подробности тут.

Сделайте лазерную эпиляцию

Нет, не поздно! Специальный корреспондент BeautyHack Вероника Шур протестировала процедуру в клинике Gen87 и осталась довольна:

«Сегодня лазерная эпиляция признана самой прогрессивной — с появлением диодных лазеров стало возможным удалить нежелательные волосы навсегда и без боли. В клинике Gen87 применяется ультрасовременный диодный лазер Soprano Ice от Alma Laser. Для него нет никаких преград. Он одинаково эффективно работает с плотными и тонкими, темными и светлыми волосами. Даже загар ему не помеха! Если вы недавно вернулись из отпуска или посещали солярий, перед процедурой достаточно подождать всего 3-4 дня. Особой подготовки лазерная эпиляцияне требует, разве что за 1-2 дня до нее волосы нужно сбрить. Во время процедуры они должны быть заметными, но очень короткими.

В среднем на полное удаление волос в области голеней потребуется от 5 до 8 процедур. Специалисты говорят: лучше и быстрее всего уходят темные волосы на светлой коже, а светлые и тонкие волоски на загорелой коже удаляются медленнее».