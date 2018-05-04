Уста красавицы: как добавить губам объем — с помощью инъекций и без

Их дразнят рыбками Немо. Знаменитости, «накачавшие» губы до карикатурных размеров, в итоге оказали инъекциям красоты медвежью услугу. Хотя на самом деле, если умножить адекватность клиента на профессионализм врача, может получиться очень даже эстетично.

Во всеобщем поклонении пухлым губам нет ничего нового. Оно существовало всегда, и отчасти именно сексуальному ротику обязаны своим карьерным взлетом Мэрилин Монро и Брижит Бардо.

Ученые давно обнаружили связь между объемом губ и женской привлекательностью. Однако в дело вмешивается и еще один фактор. Сегодня модно быть молодым. Даже не столько модно, сколько жизненно необходимо, чтобы продержаться на плаву — как в офисе, где на пятки наступают амбициозные пигалицы, так и на личном фронте. Пухлые губы — символ юности, тогда как истонченные — признак увядания. И с этим не поспоришь.

Уколоться и забыться

Разумеется, для институтов красоты манипуляции по увеличению губ — весьма лакомый кусочек. Раньше были популярны коллагеновые инъекции, позже — препараты с гиалуроновой кислотой. Процедура занимает всего двадцать-тридцать минут. Врач делает местную анестезию и затем «прокалывает» губы тонкой иглой. Небольшой отек (реакция на обезболивающее) в большинстве случае проходит через один-два часа. Но надо быть готовой к тому, что результат продержится сравнительно недолго — несколько месяцев.

Относительная недолговечность эффекта пухлых губ имеет, впрочем, и свои плюсы. В конце концов, если вас не устроил результат, успокойте себя тем, что гиалуроновая кислота вскоре рассосется. Ну а если видеть себя в зеркале решительно невыносимо, обратитесь к врачу: он сможет удалить препарат, простимулировав обмен веществ с помощью микротоков, ультразвука или прописав легкую гормональную терапию.

В отличие от коллагена, гиалуроновые препараты хороши тем, что не требуют предварительного теста на аллергию.

С перчинкой

Боитесь шприца и скальпеля? Тогда ваш удел — средства, подстегивающие кровообращение. Как правило, они содержат корицу, имбирь, мяту перечную и кофеин. Предупреждаем: будет щипать, зато эффект заметен сразу и продлится несколько часов.

И наконец, есть и вовсе щадящий вариант — так называемые Lip Boosters — кремы для губ, которые заставляют клетки вырабатывать больше коллагена и помогают удерживать влагу в коже. Чтобы добиться увеличения объема (правда, незначительного), их нужно применять не меньше месяца. Причем желательно сопровождать нанесение массажем. Даже именитые визажисты советуют ежедневно массировать губы вазелином и детской зубной щеткой.

А еще визажисты знают секреты правильного макияжа для тонких губ. Все просто: берете карандаш точно в тон помады и рисуете новый контур, чуть объемнее натурального. Используйте светлые оттенки помады и не забудьте капнуть блеском на центр нижней губы.