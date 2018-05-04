15 ошибок в макияже глаз, которые вас старят

Какую тушь использовать, на какую часть века наносить темные тени и какие оттенки допустимы на нижней части слизистой? BeautyHack расспросил лучших визажистов о том, каких ошибок в макияже глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше.

Темные тени, накрашенные до бровей

Вообще, против теней до бровей я ничего не имею — это смотрится выигрышно, если использовать светлые натуральные оттенки. Но темные тени в зоне под бровью не должны присутствовать ни в возрастном, ни в молодежном макияже. На подвижной части века должен быть самый темный акцент, а остатки пигмента можно растушевать и выше — это надо взять за правило.

Слишком четкие линии

Геометрия на глазах (особенно, если говорить о тенях) — отличный вариант для съемок или необычного арт-макияжа. Но четкие smoky eyes могут добавлять возраста — лучше их как следует растушевать и смягчить все линии.

Темная подводка на нижней части слизистой

Все темные оттенки в принципе делают старше лет на десять, а то и двадцать. Поэтому если хотите нанести карандаш на слизистую века, лучше отдавать предпочтение бронзовым, мятным и розоватым оттенкам. Либо вообще отказаться от карандаша в этой части глаза, чтобы не раздражать слизистую.

Тени «металлик»

Такие тени сейчас редко используются визажистами — особенно, в возрастном макияже. «Металлик» отлично подойдет, если хочется креатива — в таком случае лучше нанести такие тени в центр века на smoky eyes. Но помните, что крупный шиммер подчеркивает все несовершенства века, поэтому лучше использовать его точечно — например, подчеркнуть внутренний уголок глаза.

Неправильно подобранный оттенок коричневых теней

Есть огромное количество коричневых теней, которые подойдут всем и не будут старить. Наоборот, они помогут подчеркнуть глаза и освежить макияж. Но чтобы не утяжелить взгляд и не придать лицу болезненности, на нижнее веко лучше наносить только светлые тени, а темно-коричневый оттенок растушевывать вдоль линии роста ресниц.

Темные матовые тени

Для возрастного макияжа темные матовые тени — это табу, потому что они делают взгляд визуально тусклым и мрачным. Такой эффект всегда старит, поэтому советую добавить немного сияния — в уголок глаза либо в центр подвижного века нанесите тени с шиммером.

Падающие линии во внешнем уголке глаза

Синонимы молодости — это упругость, сияние и восходящие линии. Когда начинается процесс старения, линии начинают опускаться, теряется упругость и лицо выглядит менее свежим. Поэтому в любом макияже, вне зависимости от возраста, визажисты стараются немного приподнять все линии — об этом нужно помнить, когда рисуете кончики стрелок и бровей.

Акцент на нижних ресницах

Кому-то это идет, кому-то — нет, но о рисках такого макияжа должны знать все. Если нижние ресницы густые и прокрашены несколькими слоями туши, то они визуально будут округлять глаз и утяжелять взгляд. Возможно, такой прием приведет к тому, что через какое-то время тушь сползет на нижнее веко, оставив серые разводы и эффект синяков под глазами.

Непрокрашенная линия роста ресниц

Это не ошибка, если в макияже вы ограничитесь тушью. Если же помимо нее вы будете использовать другие средства — тени или подводку — непрокрашенная линия роста ресниц сделает макияж визуально незавершенным. Подведенная межресничная линия на верхнем веке делает ресницы визуально более густыми, поэтому в вечернем макияже такой прием почти всегда обязателен.

Тени на «голое» веко

У большинства людей тени без базы быстро скатаются, поэтому тут остро встает вопрос о сохранении первоначального вида макияжа глаз. Тени, забившиеся в складки века, часто выглядят неопрятно и создают эффект уставшего лица — как будто вы ходите с этим макияжем уже очень долго.

Несколько слоев туши

Если вы не модель на показе Dior, то скорее всего слишком много слоев туши сделают ваш взгляд тяжелым — к тому же в жизни это зачастую выглядит неопрятно, ведь тушь может осыпаться. Если хотите распахнуть взгляд, то используйте пучки и помните, чем «чище» выглядят ресницы, тем лучше. К тому же, последние тенденции в макияже доказывают — лучше делать ставку на удлинение, а не на объем.

Нерастушеванный кайал

Здесь все просто — такой макияж сужает глаза, но многие визажисты специально добиваются такого эффекта. Кому-то такой прием идет, другим лучше воздержаться от подводки и на нижнем, и на верхнем веке. В любом случае, в возрастном макияже визуально уменьшать разрез глаз не следует.

Интенсивный макияж глаз в дневное время

Девушки считают, что такой образ привлечет внимание, но на самом деле он только прибавит вам 5-10 лет. Яркие тени и обилие черной туши уместны только для вечерних мероприятий.

Яркие глаза и яркие губы

Важное правило: при интенсивном макияже глаз вам нужны светлые тона помад и блесков. При сочных и выразительных губах — умеренный макияж глаз.