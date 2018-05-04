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Холли Берри продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье
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Холли Берри продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье 

Eva.ru 33 минуты назад
Фото: Eva.ru
Красавица Холли Берри не перестает удивлять поклонников своей потрясающей фигурой, которая с годами, кажется, становится только лучше. Так, на днях 51-летняя голливудская актриса продемонстрировала миру свои стройные ноги, прогулявшись по Нью-Йорку в стильном мини-платье.
Стать девушкой Джеймса Бонда мечтают все актрисы, ведь для женщины — это настоящее признание. Однажды Холли Берри удостоилась такой чести в одной из частей франшизы о тайном агенте Ее Величества, став первой темнокожей возлюбленной английского шпиона. С тех пор прошло немало лет, но голливудская дива все еще покоряет сердца поклонников своей шикарной фигурой и стройными ногами.
На днях женщина-кошка прогулялась по Нью-Йорку в коротком платье-жакете, выгодно подчеркнувшем ее изящную талию и открывшем красивые ноги. Волосы Холли были аккуратно собраны на затылке в «конский хвост», оставив на лице пряди длинной челки. Повседневный макияж радовал естественными тонами, а стильные туфли-лодочки — невысоким каблуком.
Судя по всему, актриса была на шопинге, когда неожиданно встретилась с папарацци. Впрочем, Берри была на высоте. Она одна из немногих звезд американского кинематографа, которые с улыбкой машут неожиданно появившимся фотографам. Поклонники знаменитости не остались в долгу и тоже приветливо отреагировали на новые снимки актрисы, появившиеся в сети. «Она великолепна, как всегда!» «Пример настоящей звезды! Шикарна буквально во всем!» «Всем бы ее фигуру в 50 лет!»
Нашлись и те, кто не смог обойти вниманием случайного прохожего, мелькнувшего на нескольких кадрах позади Берри. «Этот дедуля позади — просто шедевр!» «Холли — покорительница бомжей» «Фото сделало мой день! Мужичок прославился на вест мир» «Бесплатное фото со звездой» «А денег на нормального охранника у нее не было?», — шутили в сети. Отметим, что далеко не все звезды Голливуда следуют примеру Холли Берри в старании всегда выглядеть ухоженно и отвечать улыбкой нежданным репортерам и даже случайным прохожим. Многие американские актрисы оставляют свой звездный лоск только для камеры. Яркий пример — муза Квентина Тарантино — Ума Турман, которая частенько гуляет по Нью-Йорку с грязными волосами. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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