Небо, самолет, девушки: что звезды берут с собой на борт?

Какое антибактериальное средство использует Ирена Понарошку в самолете и как Рози Хантингтон-Уайтли освежает кожу во время перелетов? BeautyHack показывает бьюти-средства и гаджеты звезд и блогеров.

В Instagram Ксения показала и рассказала о содержимом своей полетной косметички. В ней всегда есть тканевая маска (например, Magic Stripes), увлажняющий крем Instant Flight protection от американского бренда Nannic, хлорофилловые капсулы (ChlorOxygen, как у Ксении, доступны на Iherb.com).

Другие бьюти-средства: бальзам для губ от Sergey Naumov, пробник крема для лица Capture Totale от Dior, мятный бальзам для ног Temple Spa, сыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair (для ночного перелета), очищающее средство от Lancôme.

Лайфхак от Екатерины: хотите взять в самолет все необходимое, но волнуетесь, что оно не поместится в ручную кладь, используйте сумку Save My Bag. «Я беру самую большую сумку, укладываю на дно подушку. Да-да, я всегда летаю со своей подушкой, это принципиально комфортнее! В эту же сумку я складываю верхнюю одежду, свою сумочку с деньгами и документами и иду в самолет. Если по дороге до самолета захожу на шопинг в Duty Free, то можно сложить покупки в Save My Bag».

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози не часто делится с подписчиками своими бьютихаками. Но все же раскрыла один секрет — эликсир для красоты лица от Caudalie она наносит при взлете и во время полета. Главная задача средства — освежить кожу и придать ей сияние. А еще эликсир можно использовать для фиксации макияжа.

В марте Джей Ло и бейсболист Алекс Родригес отметили первую годовщину. Год назад они начали встречаться. На фото Алекс — с 10-летним сыном Дженнифер Максимилианом. Как видно, планшет — лучший друг всех родителей в самолете!

Одни из любимых бьюти-средств Беллы — маски для лица (подробнее об уходе звезды мы писали тут). «Я стала настоящим экспертом — всегда раздаю маски своим друзьям и подбираю их под разные типы кожи». Любимые увлажняющие средства модели — Hydrating Mask от Kiehl’s и Glow Better Fresh Jelly Mask от Dior.

Ирена Понарошку

На этом снимке обратите внимание на спрей-масло «Дыши». Ирена всегда кладет его в отпускную косметичку. «Теперь всегда летаю только с этим спреем, чтобы не подцепить что-нибудь в аэропортах и самолетах. Брызгаю прямо на одежду, на сиденье самолета, подушку и периодически обновляю в течение полета».

В жизни ведущей программы «Орел и решка» были длинные и очень длинные перелеты. Поэтому в cамолете с ней может оказаться что угодно. Редакция BeautyHack совсем не удивляется кофе to go и сэндвичу из Starbucks — снимок перекуса Регина разместила в своем Instagram.

Саша Митрошина, блогер

Блогер с 450-тысячной аудиторией Саша Митрошина регулярно рассказывает подписчикам о своих путешествиях, тренировках и гаджетах. Один из них сопровождает девушку в самолетах — электронная книга PocketBook 641. «В электронных читалках используется технология E— ink (электронные чернила). Такие экраны не мерцают, за счет чего очень похожи на бумагу и чтение с них не напрягает глаза. ⠀ Также E-ink не тускнеет и не бликует на ярком солнце. Чем ярче свет — тем на нем, наоборот, лучше виден текст. Как на обычной бумаге. На пляже вообще супер!»

Кети Топурия

Под этой фотографией Кети выразила благодарность авиаперевозчику, но BeautyHack увидел гаджет, который обожают многие российские звезды, — генератор водородной воды Enhel (о том, что это такое, читайте в интервью основательницы бренда Юлии Энхель).

Оливия Манн не только всячески поддерживает проекты в защиту животных, но и сама хозяйка двух собак — Фрэнки и Ченса. Они путешествуют с актрисой прямо в салоне самолета.

Мария Вискунова, блогер

«Я думала, что лучше быть уже не может, а потом они принесли матрас», — так об одном из своих перелетов рассказала в Instagram блогер-миллионник Мария Вискунова. Непременный атрибут такого комфортного полета — минеральная вода Voss, которая добывается из норвержских источников и разливается в дизайнерские бутылки цилиндрической формы.

Лили Олридж

В самолетах Лили использует средства органических американских брендов Kora Organics и Tata Harper Scincare. В ручной клади модели — крем для рук, антибактериальное средство, увлажняющий крем для лица и здоровый перекус — батончик со вкусом вишневого пирога.

Линдси Эллингсон

Ангел Victoria’s Secret выпивает перед полетом сок холодного отжима. Любимые ингредиенты Линдси — имбирь, кайенский перец и лимон. Коктейль повышает иммунитет и улучшает пищеварение. Девушка пьет соки от нью-йоркского бренда Gingersnap’s Organic.

Милли Макинтош

В сумке модели, дизайнера и британской it-girl Милли Макинтош — большая бутылка воды и фруктовый салат. Верные спутники Милли в долгих перелетах — шейкер и трэвел-набор шоколадного протеина WelleCo Nourishing Protein.

Одна из самых популярных моделей в Азии Лю Вэнь выпивает несколько стаканов сока с витамином С перед тем, как сесть в самолет. А еще девушка всегда воздерживается от жирной и калорийной пищи во время полета, что спасает от отеков.