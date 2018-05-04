Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Лифтинг-крем вместо инъекций, тени, заменяющие средства для бровей и скульптурирования лица, аромат, мысленно переносящий на берег Средиземного моря, и другие новинки, заслуживающие вашего внимания.

Мужская туалетная вода Azzaro Solarissimo Favignana, Azzaro

Аромат Favignana — одна из трех новинок парфюмерного Дома Azzaro. Во флаконе цвета догорающего заката три главные ноты, смешанные в идеальных пропорциях парфюмером Филиппом Романо — засахаренный лимон, табак и смоляной китайский кедр, обволакивающий своим теплом.

Композиция мужского амбрового аромата ассоциируется с теплым бризом на берегу Средиземного моря, солнцем, уходящим за горизонт, и прикосновением песка к коже — настоящая ода природе. А деревянная крышка флакона эту оду продолжает — она изготовлена из натуральной древесины ясеня, выращенного с соблюдением стандартов справедливого земледелия.

Цена: по запросу

Палетка теней Midnight, Bronx Colors

Цветовая гамма палетки теней напомнила редактору BeautyHack Дарье Сизовой о летних вечерах (которые наступят так скоро) и о море — тому виной синий и серый оттенки:

«Вся гамма идеально подходит для вечернего макияжа, и еще одной причиной для этого стала их стойкость — без базы тени продержались более 5 часов. И это при том, что мои веки склонны к жирности.

Наносила бежево-коричневый оттенок как базовый цвет, светлый с шиммером — в уголок глаза, а лиловый оттенок отлично оттенял зеленый цвет глаз (растушевывала его по всему подвижному веку). У теней мягкая пудровая текстура, которая отлично тушуется, правда, «подружиться» с тенями без кисти у вас вряд ли получится — а лучшие ищите в нашей подборке».

Цена: 879 руб.

Крем «Ультра-лифтинг» Lift-Structure, Filorga

Название бренда произошло от слова «филлер» — неудивительно, что практически все средства марки обещают заменить инъекции, или как минимум продлить их эффективность. Новинка — крем с мгновенным лифтинг-эффектом — не исключение, как и филлеры он подтягивает и омолаживает кожу, возвращая ей объем.

Густой как взбитое масло крем при соприкосновении с кожей мгновенно тает и отлично распределяется — лицо начинает сиять, а отвечают за это экстракты эдельвейса в составе средства. Они стимулируют выработку коллагеновых волокон, корректируют овал лица и делают кожу подсвеченной изнутри. А вечный тандем средств Filorga — хроносферы NCTF и гиалуроновая кислота — уменьшают выраженность морщин и поддерживают оптимальный уровень увлажнения кожи. Совет: нанося новинку на лицо, не забудьте про шею и декольте — питание и лифтинг в этих зонах не менее важны.

Цена: 3 707 руб.

Дневной и ночной крем «Королевский», Repharm

Российский бренд Repharm уже более 20 лет радует нас высоким качеством средств и демократичными ценами. У марки есть несколько линеек, некоторые средства подходят даже для младенцев — а недавно вышла новая «королевская» серия. Дневной и ночной кремы протестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:

«В ежедневном уходе стараюсь делать перерывы и не перегружать лицо средствами — даю коже возможность активизировать процессы самостоятельно. В такие дни пользуюсь бепантеном (который предложил мне косметолог в качестве главного ухода) вместо дневного и ночного крема. По действию, средства линейки очень напомнили мне его: в составе есть Д-пантенол (тот же бепантен). Но консистенция гораздо приятнее — легкие кремы и ненавязчивый запах помогают расслабить кожу вечером и подготовить к макияжу утром. За счет богатого комплекса масел (кокосовое, ши, арганы, жожоба, эфирное масло лаванды) кожа становится увлажненной и напитанной. Пептиды активизируют выработку коллагена в коже, который отвечает за гладкость и эластичность».

Цена за дневной крем: 344 руб.

Цена за ночной крем: 376 руб.

Палетка теней Raw Garden Luna, Rouge Bunny Rouge

Новый квинтет матовых теней от Rouge Bunny Rouge посвятили древнеримскому божеству — отсюда и название Luna. Это идеальный набор из пяти оттенков на каждый день — от светло-бежевого до насыщенного серого — с шелковистой текстурой и отличной стойкостью: рабочий день переживут точно.

Новинка понравится тем, кому растушевка теней дается с трудом, — средство ложится как «вторая кожа» и не скатывается в складки века. А вот бьютихакеры со стажем смогут использовать палетку для оформления бровей и даже скульптурирования лица: для первого идеально подойдет каштаново-бежевый оттенок Chestnut-napped Apalis, а для второго — Sweet Dust Seriema.

Цена: 4 250 руб.

Помада для губ Rouge Velvet The Lipstick, оттенок Hyppink Chic, Bourjois

По словам SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной, у идеальной матовой помады должно быть три достоинства — удобный срез (чтобы нанести и в такси на полном ходу, и в лифте без зеркала), плотный пигмент (никаких полос и пятен) и масла в составе (потому что сухие губы еще никого не украшали):

«Как раз в тот момент, когда я поймала себя на мысли, что с матовых помад пора переходить на блески, мне довелось попробовать новинку от Bourjois. Ее мягкая текстура легко и плавно наносится благодаря скошенному срезу и не пересушивает губы, напоминая растрескавшуюся глину. Поначалу сложно поверить, что помада матовая — она ложится тонким слоем, через несколько минут финиш становится бархатистым, а губы остаются гладкими и мягкими. За это спасибо маслам в составе.

Формула с чистыми пигментами плотно покрывает губы, дает яркий и интенсивный цвет, который будет держаться (как минимум) 5 часов. Что является огромным плюсом данной матовой помады — возможность легко и быстро обновить цвет без эффекта наслаивания».

Цена: 695 руб.

Отбеливающий питательный крем для рук Whitening and Nourishing Hand Cream, Vegetable Beauty

Искусственные отдушки, парабены и прочая химия в средствах итальянского веган-бренда Vegetable Beauty не встречается — все они разработаны на основе натуральных растительных биокомпонентов. В новинке на «пьедестал почета» встал экстракт картофеля — именно он обладает отбеливающими свойствами и выравнивает тон кожи.

В списке ингредиентов замечены и масла карите, рисовых отрубей и макадамии, обладающие регенерирующими свойствами — благодаря им руки после крема становятся гладкими и бархатистыми. Несмотря на плотную консистенцию, крем отлично впитывается, — это помогает придерживаться золотого правила: «В любой непонятной ситуации увлажняйте руки кремом!»

Цена: 269 руб.

Бальзам для губ «Клубничный блеск», Himalaya Herbals

Зима-холода уже прошли, но проблема обветренных и сухих губ многих преследует круглый год — поэтому советуем подружиться с новинкой от Himalaya Herbals. Натуральный бальзам без добавления искусственных красителей, консервантов и вазелина протестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«На первом месте в составе новинки масло семян клубники, затем воск и какао, — благодаря этому сочетанию бальзам так комфортно ложится. Средство не только питает нежную кожу губ, но и способствует быстрому заживлению трещинок и ранок. Бальзам защищает от ветра и холода, но не спешите убирать его на полку, посмотрев прогноз погоды, — благодаря увлажняющим свойствам вашим губам и солнце будет нипочем. А сладкий аромат спелой клубники и легкий полупрозрачный розовый оттенок отлично вписываются в теплые майские дни и напоминают о том, что лето не за горами».

Цена: 285 руб.

Шариковый дезодорант «Гранат», Weleda

О пользе граната для кожи давно слагают легенды — его масло разглаживает морщины, расслабляет и укрепляет. Именно поэтому в гранатовой серии Weleda можно найти крем-лифтинг, восстанавливающее масло для тела и крем от морщин вокруг глаз. Коллекция-бестселлер пополнилась и дезодорантом с ароматом леденцов — экзотическая комбинация апельсина и даваны с бальзамическими нотками ванили не будет перебивать ваш парфюм, но зато прекрасно предотвратит другие нежелательные запахи в течение дня.

Как и все средства марки, новинка на 100% состоит из натуральных компонентов и не содержит солей алюминия, фталатов и консервантов, которые могут не только закупорить поры, но и привести к более серьезным последствиям (об одном из них читайте здесь).

Цена: 590 руб.

Увлажняющий гель для тела Maracuja Limited Edition Moisturizing Gel, Yves Rocher

Ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова сразу по достоинству оценила новую коллекцию Yves Rocher с маракуйей (как-никак это ее любимый фрукт) — а об увлажняющем геле для тела захотела рассказать подробно:

«С приходом тепла необходимость наносить на тело жирные кремы у меня отпадает — и новинка от Yves Rocher пришлась как раз кстати. В жаркую погоду гель и вовсе станет спасением — предвкушаю, как возьму его с собой в отпуск. Прозрачная невесомая консистенция мгновенно впитывается в кожу, не оставляя липкого следа и придавая ощущение свежести. Средство как будто разглаживает кожу, как фильтр в Facetune, — делает ее мягкой и гладкой. Из-за легкой консистенции гель вряд ли приглянется обладательницам сухой кожи, а вот для нормальной будет в самый раз. Отдельный бонус — непередаваемый аромат маракуйи, превращающийся в легкий шлейф после нанесения».

Цена: по запросу