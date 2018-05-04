Что такое серум?

В переводе с английского «серум» означает «сыворотка». Концентрация активных веществ в ней очень высокая. Серум хорошо впитывается, поэтому обычно наносится перед кремом (за 15 минут) на предварительно очищенную кожу. Эффект заметен практически сразу, так как серум глубоко проникает в кожу и действует быстро. Сыворотка усиливает эффективность других косметических средств.

Чаще всего на полках магазинов можно встретить серум во флаконе с дозатором, пипеткой или же в ампулах. Бывает на масляной или водной основе. Для нанесения требуется всего несколько капель средства, причем его можно добавлять в ваш обычный крем или маску. Использование сыворотки не отменяет обычного ухода.

Косметологи советуют применять серум курсами от двух недель до двух месяцев, затем делая перерыв.

Выбирать сыворотку стоит по типу кожи и возрасту. Существуют серумы для молодой и увядающей кожи, ночные и дневные, а также специальные составы для определенных проблем: успокаивающие, регенерирущие, увлажняющие, питательные, отбеливающие, от угревой сыпи.

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