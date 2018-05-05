Остановите самолет, я слезу: экс-стюардесса подсела на загар и увеличение груди

Стюардесса из Германии, ставшая гламурной моделью, потратила 62,5 тысячи долларов на операцию, чтобы превратить себя в «экзотическую Барби». Мартина Биг, которая утверждает, что ей 28 лет, накачала грудь до размера 70S и использует инъекции для загара, а также собственный мощный солярий с 50 лампами, чтобы добиться темного, насыщенно коричневого оттенка кожи.

Мартина утверждает, что у нее самая большая грудь в Европе. У нее уникальные импланты, которые можно докачивать соляным раствором, и она планирует потратить еще больше на хирургию, несмотря на то, что ее внешность и без того уже достаточно экстремальна. Загарозависимая немка когда-то пыталась подражать Памеле Андерсон Кэти Прайс , но сейчас считает, что их формы недостаточно округлы, и говорит, что хочет стать как можно темнее.

Мартина начала баловаться пластическими операциями в 2012 году, когда ее бойфренд Михаэль подал ей идею пойти в модели. Более двух месяцев назад Мартине сделали три инъекции для повышения уровня меланина, которые придали ее коже оттенок красного дерева.

Слева — Мартина до своего преображения, справа — после трех инъекций для загара.

«Я не ожидала, что так потемнею, но все сработало просто отлично. Мне очень нравится, и я хочу дойти до предела. Сейчас я хочу становиться все темнее, чтобы посмотреть, где максимум».

Грудные импланты Мартины увеличиваются при помощи соляного раствора, и она может менять размер груди, как и когда захочет.

«Я обожаю контраст моих высветленных волос и темной, насыщенно коричневой кожи. Я обожаю смотреть за реакцией людей. Я вижу их огромные глаза, когда прохожу мимо, и их шокированные лица. Они, наверное, думают: «Как такое возможно?»»

Мартина настаивает, что не старается подражать чернокожим девушкам, а вместо этого хочет создать образ неповторимой экзотической Барби. «Да, у меня кожа африканской девушки. Но я не притворяюсь чернокожей девушкой. Я собираюсь создать неповторимый и экзотичный образ Барби с сильным загаром, ярко-светлыми волосами и увеличенными формами. Мне нравится этот образ».

Она не собирается завязывать с увлечением загаром. Мартина говорит, что хочет сделать еще больше меланиновых инъекций и продолжает использовать персональный мощный солярий с 50 лампами в своем доме в Трире.

«Сначала мои поклонники были возмущены и спрашивали, зачем я это сделала, но это из-за того, что они никогда раньше не видели, чтобы белая девушка изменила цвет своей кожи на африканский черный. Но теперь они к этому привыкли и радуются вместе со мной. Они говорят: «О, мне нравится твой стиль! Давай еще темнее!»»

Мартина уже со светлыми волосами, но со значительно меньшим размером груди.

Старая фотография Мартины, когда она работала моделью. Справа она уже после операции по увеличению груди во время поездки в США.

Мартина не собирается менять цвет глаз и бровей, которые, как она говорит, останутся единственными естественными частями ее облика. Друзья девушки были поражены ее решением изменить цвет кожи, а врач, который назначил инъекции, после процедур вообще ее не узнал. «На седьмую неделю после инъекций я отправилась показаться врачу. Я поздоровалась, а он посмотрел на меня так, будто не знает, кто это у него в приемной. Это было очень забавно. Он сказал: „Я никогда раньше не видел, чтобы девушка становилась настолько чернокожей. Ты уверена, что хочешь быть такой?“ Я сказала: „Да!“»

Мартина со своим бойфрендом Михаэлем, который тоже использует инъекции для придания коже загорелого оттенка и поддерживает Мартину в стремлении к экстремальной внешности.

Сначала девушка планировала сделать операции по увеличению груди и губ, но вскоре обнаружила, что подсела на изменения и делает свое тело все более неузнаваемым. Ее вдохновляет кукла Барби и Джессика Рэббит. В этом году Мартина еще планирует сделать операцию на ягодицах и продолжит экспериментировать с загаром.

Бойфренд девушки Михаэль: «Я не хотел становиться таким же темным, как Мартина, но я поддерживаю ее, и мне очень нравится ее новый образ. Быть рядом с Мартиной для меня — это потрясающее чувство. Я — бойфренд девушки с самой большой грудью в Европе. Я надеюсь, в будущем Мартина продолжит увеличивать грудь, надувать губы, становиться более загорелой и сделает большие ягодичные импланты. Мартина создала такой экстремальный образ, потому что она всегда следовала зову сердца. У нас с ней одни и те же мечты, и от перемены к перемене Мартина становится все прекраснее».