8 способов сохранить макияж

С утра ваш макияж кажется безупречным, но уже к обеду хочется умыться и нанести косметику заново — знакомая ситуация? И все-таки макияж можно сохранить до конца вечера — спроси нас как!

Стойкость макияжа практически не зависит от того, какую вы используете косметику — дорогую или самую бюджетную.

Используйте праймер

Во-первых, макияж нужно наносить на очищенную кожу. Во‑вторых, для стойкого мейкапа без базы просто не обойтись. Если ты любишь разные профессиональные штучки, то давно пора обзавестись праймером, на который косметика ложится лучше и держится дольше. Раскроем тебе маленький секрет — если праймера под рукой не оказалось, то его можно заменить увлажняющим кремом очень легкой текстуры. Главное, после нанесения дай коже 10−15 минут впитать средства и промокни лицо бумажной салфеткой прежде, чем приступать к мейкапу.

Закрепите тени

Веки — наиболее подвижная часть нашего лица, поэтому с ними и больше всего мороки. Даже самые дорогие тени будут скатываться, если ты не используешь праймер для век. Можно купить для этой цели специальный продукт, а можно просто наносить на подвижное веко консилер — тот самый, которым ты маскируешь синяки под глазами. Он тоже имеет «липкую» основу, на которой тени будут лучше держаться.

Откажитесь от кремовых теней

Кремовые тени очень приятны в использовании, прекрасно ложатся и нанести их можно даже пальцами. Но! Оставь это средство на тот торжественный момент, когда макияж тебе важен всего на 3−4 часа. В остальных же случаях используй рассыпчатые тени — они меньше скатываются, а если такая неприятность все-таки случилась — их гораздо легче корректировать.

Обзаведитесь фиксатором макияжа

Заканчивая укладку, мы всегда закрепляем ее лаком — так почему же не делать так же с макияжем? Фиксатор — действительно очень и очень полезная вещь. Во‑первых, он предотвращает появление жирного блеска. Во‑вторых, просто незаменим в жаркую погоду, когда макияж буквально «стекает». Как только закончишь свой мейкап — пару раз пшикни на лицо фиксирующим спреем. Это продлит жизнь твоего бьюти-образа на несколько часов, освежит кожу и позволит не обновлять макияж в течение дня. Классная вещь — как ты раньше ее не купила?

Замените пудру на матирующие салфетки

Миф о том, что зафиксировать или подправить макияж можно с помощью пудры, совершенно неубиваем! На самом же деле эффект припудривания длится совсем недолго — слои придется постоянно обновлять. Вместо того чтобы перегружать лицо таким образом, лучше используй матирующие салфетки — и кожа будет чище, и результат продержится дольше.

Замените обычную тушь на водостойкую

«Фишка» водостойкой туши не только в том, что она не смывается водой, но и в том, что она практически не осыпается. Основа этой туши очень плотная и вязкая, так что к вечеру ты не увидишь никаких комочков под глазами. Правда, придется немного пожертвовать «качеством» — как правило, водостойкие туши не способны придать ресницам такой же объем, как обычные.

Не красьте нижние ресницы

Сразу после нанесения туши на нижние ресницы ты увидишь прекрасный результат — это зрительно увеличивает глаза и делает их распахнутыми. А теперь вспомни, что происходит к вечеру? Любая тушь утяжеляет тонкие нижние реснички, они отбрасывают легкую тень под глаза, чуть-чуть оседают, и ты будешь казаться усталой именно по этой причине. Если так хочется подчеркнуть нижнее веко, то слегка выдели его коричневым карандашом.

Захватите с собой ватные палочки

Это, пожалуй, единственная мера, которую ты можешь предпринять, когда макияж уже полностью готов. Положи несколько ватных палочек в сумку — всегда пригодится, если нужно убрать следы теней, отпечатавшиеся на верхнем веке, или смазанную тушь.