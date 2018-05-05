«Решила быть блондинкой»: Диана Шурыгина вновь сменила имидж

Интернет-звезда Диана Шурыгина продолжает пребывать в центре внимания общественности. Девушка, которая на всю страну рассказала о своем изнасиловании, сейчас ищет себя в творчестве и продолжает экспериментировать с внешностью. На днях 18-летняя красавица в который раз сменила образ, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Диана Шурыгина недавно записала свою дебютную песню и заявила о себе как певица. Но внимание представителей СМИ привлекает не только ее деятельность, но и внешний облик, который она любит менять. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Инстаграм новые снимки, на которых видно — она вновь стала блондинкой: «В прошлый раз Роман спас мои волосы после моего неудачного эксперимента с „Тоникой“ (тогда я испортила очень красивый оттенок блонда). Он покрасил меня в нежный оттенок светло-коричневого. Походив в нем немного, я поняла, что похожа на серую мышь и тогда я на 100% убедилась, что коричневый — это не мое. Решила быть блондинкой. Осветление, месяц ожидания и вот вчера, наконец-то, 5 часов кропотливой работы профессионала — и я снова блондинка!»

Напомним, Диана стала известной после выхода в эфир выпуска шоу «Пусть говорят», в котором она рассказала, как на вечеринке пострадала от сексуального насилия со стороны старшего юноши. Зрителям не понравился ее образ — она пришла в телестудию с укладкой, макияжем и в короткой юбке, при этом вела себя довольно эмоционально. Вместе с тем многие оказались в восторге от внешности девушки и назвали миниатюрную шатенку привлекательной.

Диана Шурыгина хочет работать в шоу-бизнесе в качестве поп-исполнительницы, потому продолжает привлекать внимание к своей персоне. После секс-скандала со своим участием девушка неоднократно меняла цвет волос. Изначально она осветлила их, а затем, после лавины критики со стороны подписчиков, вернулась к темному оттенку шевелюры. И вот она снова сменила имидж — теперь она яркая блондинка, что не осталось незамеченным: «Ой, нет, блонд — не твое». «Опять неудачный цвет, тебе очень красиво темненькой!» «Красотка в любом цвете!»

«Крась-не крась…» «Не может определиться?» «Мне не нравится, блондинкой идет быть не каждой девушке, тебе темноволосой намного лучше!» На днях подобный результат работы стилиста продемонстрировала и 19-летняя модель Алеся Кафельникова , которая также вернулась в блонд. Девушка получила много негативных отзывов пользователей сети, которые посчитали новый образ неудачным, ведь с темным цветом волос они видят в красавице сходство с голливудской кинозвездой Анджелиной Джоли

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!