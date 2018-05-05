Выбор экспертов: 30 лучших пудр для лица

Матирующие, рассыпчатые и компактные средства, которые скрывают недостатки, закрепляют макияж и создают на коже «эффект фотошопа», — эксперты BeautyHack выбрали лучшие. Рассказываем про находки!

Рассыпчатая пудра La Poudre Libre, La Mer Идеальная фиксация тона и легкая «отутюжка» лица без эффекта престарелой математички, который на мне дают большинство пудр.

Цена: около 6 000 руб.

Палетка Ambient Lighting palette Hourglass

Для знакомства с маркой Hourglass мне кажется наиболее удачной палетка Ambient Lighting palette — в ней три вида и три оттенка пудр. Одна подходит для закрепления макияжа, другая напоминает мягкий хайлайтер, а третья — более медово-золотистого оттенка (ее можно использовать и как тени для век, и как легкий сияющий бронзер для светлой кожи). На официальном сайте марки есть еще и опция индивидуального создания палетки — можно выбрать свои три цвета Ambient Lighting Powder по вкусу.

Цена: по запросу

Компактная пудра с матирующим эффектом Ever Matte Shine Control Mineral Powder Compact, Clarins

Компактная пудра из отличной матирующей линейки Ever Matte. Недавно у Clarins вышла прозрачная фиксирующая пудра с матирующими салфетками в комплекте, а эта пудра оттеночная — подойдет тем, кто любит поправлять тон в дороге. В комплекте спонж, с которым нанесение получается достаточно плотным — для более легкого покрытия лучше воспользоваться кистью.

Цена: 2 650 руб.

Пудра Les Beiges Healthy Glow Sheer Powder, Chanel

Именно с этой линейки пудр началось всеобщее помешательство на healthy glow — естественной сияющей коже, не замазанной тональным кремом. Пудра делает лицо здоровым и отдохнувшим, оставаясь при этом незаметной и не скрывая текстуру кожи. У всех оттенков теплый подтон, так что если у вас холодный тон кожи, не забудьте пройтись кистью по ключицам и шее.

Цена: около 4 000 руб.

Пудра Phyto-Touche Trio Pêche Dorée, Sisley

Trio Pêche Dorée состоит из трех перетекающих друг в друга секторов, которые можно использовать отдельно (румяна-бронзер-пудра), а можно смешивать. Все оттенки пудры достаточно яркие и теплые, так что светлокожим девушкам трио подойдет для щек, а более смуглым — в качестве пудры.

Цена: около 7 000 руб.

Компактная пудра с эффектом синяия 7 Lights Powder Illuminator, Shiseido

Новинка, сделанная по мотивам классического набора Rainbow Powders, состоящего из семи оттеночных рассыпчатых пудр. Первую серию Rainbow Powders марка запустила еще в 1917 году, и время от времени выпускает коллекционные наборы, но в постоянном ассортименте их давно нет. Теперь радужная пудра доступна всем в трэвел-френдли упаковке, а все бонусы оригинала при ней: набирая разные части палетки, 7 Lights можно использовать как пудру, бронзер, румяна, средство для контуринга и даже тени.

Цена: 3 700 руб.

Пудра Beauty Amplifier, Sephora

Еще одна фиксирующая прозрачная пудра тонкого помола. Она довольно сильно матирует лицо и может подсушивать, если кожа сухая, но обладательницам комбинированного и жирного типа подойдет — лицо долго остается матовым, а макияж не течет. Как и Diaphanous, Beauty Amplifier помещена в круглую банку, которую лучше оставить дома, чем носить с собой.

Цена: 890 руб.

Пудра Photo Filter Powder Foundation, Smashbox

Пудра, которую можно использовать в качестве тональной основы — настолько она плотная и хорошо ложится на кожу. В качестве компактной пудры, впрочем, Photo Filter тоже хороша — надо только иметь в виду, что она имеет ярко выраженный оттенок. В комплекте спонж, которым удобно наносить средство в качестве тонального, а для прозрачного нанесения лучше взять кисть.

Цена: около 2 000 руб.

Пудра Pure Light & Luminous Loose Powder, оттенок 2, Yves Rocher

Рассыпчатая пудра из линейки Pure Light, куда входит также полюбившийся бьюти-блогерам кушон. Light & Luminous Loose Powder достаточно плотная для рассыпчатой пудры, но при этом ложится легко и незаметно. Придает коже заметный оттенок — девушки, не любящие тональные средства, легко могут заменить их этой пудрой.

Цена: около 700 руб.

Компактная пудра Alliance Perfect True Match, L’Orèal

C серией True Match не знаком разве что ленивый — об этих корректорах, тональных кремах и пудрах уже давно слагают легенды. И неудивительно — благодаря особой технологии средства подстраиваются под ваш оттенок кожи, отлично растушевываются и справляются с выравниванием тона на «ура». Средство прекрасно фиксирует макияж, не превращая при этом ваше лицо в напудренную маску. Но наносить ее стоит умеренно — для фиксации нужно набирать пудру на кисть тонким слоем. Кстати, это тоже плюс — расход получается более чем экономичный! Можно наносить не только поверх тона, но и на «голое» лицо — недостатки пудра, конечно, не скроет, но поры станут визуально меньше. А о том, какая кисть идеально подойдет для компактной пудры и не только, читайте здесь.

Цена: 649 руб.

Рассыпчатая пудра Prisme Libre, оттенок №2 Taffetas Beige, GIVENCHY

В какой-то незаметный момент моя кожа из сухой превратилась в комбинированную и в течение дня начинает блестеть — поэтому без пудры теперь никак! Рассыпчатую Givenchy люблю за очень деликатное матирование, выравнивание тона кожи, а главное — кожа после нее будто бархатная. В упаковке четыре разных оттенка — но не бойтесь, эффекта «радуги» не будет. При нанесении этот «квартет» смешивается и не только корректирует тон лица, но и закрепляет макияж.

Цена: 3 799 руб.

Матирующая пудра Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage, Vivienne Sabo

Проблемы моей кожи закончились вместе с подростковыми переживаниями. Помню, с какой радостью я выкинула едва начатую пудру Maybelline после курса у косметолога. Нет-нет, пудра была хорошей, но я не могла нарадоваться тому, что она мне больше не нужна.

С тех пор пудры я не покупаю — у меня комбинированная кожа, но я легко справляюсь с жирным блеском основной Face and Body, M. A. C с матирующим финишем.

Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage попробовала только ради эксперимента. Мне понравилась романтичная упаковка с сиренью и Эйфелевой башней.

«Помол» у средства мелкий, заметила размер частиц на спонже. Кисть брать не стала — для чистоты эксперимента. Пудру нанесла утром — на чистое лицо с тонким слоем увлажняющего крема (так делает главный визажист M. A. C в России Екатерина Пономарева ). Средство ложится не вуалью, как многие новые пудры, а плотным, насыщенным слоем — Poudre Compacte Matifiante Universelle Nuage легко заменяет тональное средство. Поверх пудры провела широкой кистью с мерцающим хайлайтером Catrice — текстуры «подружились», смотрелось естественно.

Эффект заметила в середине рабочего дня. Мы с коллегами сделали селфи во время обеда на солнечной террасе — мое лицо выглядело ровным и матовым, как после фильтра FaceTune.

На сто плюсов нашлось два минуса: 1) в составе есть тальк, который может забивать поры; 2) эту пудру непросто смыть. Обычно я снимаю весь макияж одним ватным диском с тремя каплями мицеллярной воды. На этот раз бежевыми стали три диска.

Цена: около 300 руб.

Компактная пудра Almost Powder Makeup SPF 15, Clinique

К буквам Clinique я отношусь как к лечебным — крем Dramatically Different и глиняная маска делают мою кожу «напитанной» влагой (знаете этот эффект, когда щеки сияют здоровым блеском?).

Количество декоративной косметики стараюсь свести к минимуму — каждый день наношу на лицо только флюид Synchro Skin и сочные красные румяна из тропической коллекции Dolce&Gabbana. Крылья носа блестят, подбородок — тоже, спасаюсь матирующими салфетками. Clinique в инструкции к пудре обещают, что она должна их заменить. Выдержка из инструкции: «Технологии Clinique помогают поддерживать баланс влажности, пудра подходит для всех типов кожи: не сушит сухую кожу и устраняет блеск на жирной». Проверим!

Я нанесла любимый флюид и румяна перед выходом на работу, а пудру положила в открытую сумку Neverfull, Louis Vuitton . Улыбнулась — зеркальная упаковка пудренницы отражала все солнечные лучи в моем доме и запускала «зайчиков» на красный подклад сумки.

Припудрилась в конце рабочего дня — перед выходом на съемку. Текстуру на коже не почувствовала, хотя в зеркале она моментально стала матовой. Настоящий тест-драйв Almost Powder Makeup прошла на съемке — фотограф ни разу не попросил меня подправить макияж, хотя обычно мы останавливаем процесс минимум два раза, чтобы промокнуть лицо матирующими салфетками.

Я осталась довольна и принялась изучать состав пудры-отличницы: здесь нет масел, жиров и талька — ничего комедогенного. Солнцезащитный фактор небольшой (SPF 15), но в паре с хорошим санскрином (рекомендую La Roche-Posay с SPF 50) пудра подходит для жарких летних дней.

Цена: около 3 000 руб.

Прозрачная пудра Impalpable Finishing Powder Diaphanous, Rouge Bunny Rouge

Моя кожа — тонкая и светлая, в журналах такой тип называют «фарфоровым». К пудрам я отношусь осторожно: меня раздражает ощущение маски и сухости — сразу хочется умыться и выпить поллитра воды.

Из списка новых пудр я выбрала прозрачную Impalpable Finishing Powder Diaphanous. Английскому бренду Rouge Bunny Rouge я доверяю — он не называется органическим, но старается подбирать максимально натуральные ингредиенты без лишних отдушек.

Упаковка Impalpable Finishing Powder Diaphanous — как баночка с пыльцой фей. Потрясите ее и смотрите, как внутри кружатся светящиеся пылинки. В составе — четыре компонента, которые бренд запатентовал: минеральный Evermat (чтобы не блестеть), абсорбент Silica (впитывает в себя все ненужное), Tetrapeptide Matryxil 3000 (скрывает мелкие морщинки) и Actiwhite (не пугайтесь, он не отбеливает, просто выравнивает ваш тон). Как это работает?

Я взяла любимую пуховку «принцессы» 14 King Blue и набрала пару песчинок рассыпчатой пудры (они оказались такими мелкими, что затерялись в плюшевом ворсе). Круговыми движениями, едва касаясь лица, провела по Т-зоне, передней поверхности шеи, спинке и крыльям носа, центральной части лба. Пудра наносится дымкой, приятно смотреть, как она кружится в воздухе и ложится на кожу.

Тональное средство и хайлайтер не наносила — подвела глаза голубым карандашом Mark и отправилась на прогулку с собакой.

Решила записать «сториз» в Instagram, включила переднюю камеру и улыбнулась — казалось, что я нажала на фильтр, который «распыляет» звездочки на лице. Объясняю: кожа была и матовой, и светящейся — как у детей до трех лет.

Пудру можно смыть теплой водой — сделайте мягкий массаж лица под душем и промокните кожу чистым махровым полотенцем. Нанесите легкий увлажняющий крем (я люблю детский Bonpoint) и ложитесь спать — добрых снов.

Цена: 3 200 руб.

Компактная пудра Decollete, Л’Этуаль

Эта демократичная пудра привлекла меня пластиковой легкой коробочкой — после металлической Nude, Dior я ценю легкость моей сумки.

Скажу сразу — у пудры есть явный цвет, если вы ищете прозрачное покрытие — вернитесь к части про Rouge Bunny Rouge.

Мне понравилось, что у пудры есть эффект «наслаивания» без пятен и полос, — то есть вы можете, не боясь, провести спонжем один раз, второй и третий. Получите разное покрытие для разных случаев.

Утром я нанесла пудру невесомым слоем — круговыми движениями пушистой кисти Pinceau Poudre, Guerlain — покупала ее для знаменитой метеоритной пудры этого бренда. На всякий случай взяла баночку с собой, но так ее и не достала — даже спинка носа не заблестела! Когда я вернулась домой после долгой дороги и пары чашек чая в кафе с подругой, удивилась — лицо выглядело ухоженно и натурально. Пудра не скаталась и не сдала своих позиций — я была готова снять вечернее селфи, не прикасаясь к косметичке.

В составе — минеральные частицы, мне показалось, что они дают внутреннее свечение — едва заметное и нежное. Мой муж отметил, что к коже приятно прикасаться. Я решила понять, о чем он говорит, и провела по щеке рукой — сатиновая!

Минус для меня один — эта пудра не подходит для кожи вокруг глаз. Она перекрывает следы усталости, но оставляет неприятную сухость, когда вы смываете макияж.

Цена: 749 руб.

Прямоугольная пудреница со спонжем Naked Skin Ultra Definition Powder, Urban Decay

Скажу честно — я коллекционирую косметику Urban Decay и люблю этот «королевский» дизайн. Моим любимым средством апреля стал новый хайлайтер бренда в маленьком тюбике. В мае моя любовь перешла к компактной тональной пудре Naked Skin Ultra Definition Powder.

Я не люблю маленькие, тонкие спонжи — подарила его младшей сестре и наносила пудру пушистой кистью 239, M. A. C. Увлажняющий и тональный крем не использовала. Все, что было на моей коже, — питательный праймер Nars.

Я нанесла тонкий первый слой и увидела — пудра перекрыла естественную «пористость» моей кожи. Решила не останавливаться — нанесла второй слой. Яблочки щек и крылья носа — мои «сияющие» зоны — стали бархатистыми и гладкими. Не удержалась — аккуратно прикоснулась к носу пальцами. Покрытие тонкое и дышащее, но упругое и надежное. Была уверена, что придется провести кистью по следам моих пальцев, но слой не нарушился.

После рабочего дня я узнала о коротком «окне» в графике любимого косметолога и принялась снимать макияж в такси. Одной очищающей салфетки Estée Lauder оказалось мало, на второй салфетке оставался бежевый оттенок, третья осталась белой.

Цена: 2 390 руб.

Компактная пудра Cellular Performance Pressed Powder, Sensai

Все средства в моей косметичке проходят отбор портретным объективом. К пудрам отношусь строго — она должна быть незаметной, но «рабочей»: фиксировать макияж, перекрывать любые попытки кожи заблестеть и выравнивать тон. Японский бренд Sensai, кажется, того же мнения:

Cellular Performance Pressed Powder работает как финишное средство — наношу ее поверх BB-крема Caudalie и бронзатора Sensai. У этой пудры есть эффект «морская фигура — замри» (как в детской игре): вы быстро проводите круглой кистью из комплекта по всему лицу, и за три секунды макияж «усаживается» на весь день.

Взяла пудру на съемку и попросила визажиста нанести легкий слой на модель. Этот тест Cellular Performance Pressed Powder прошла: на фотографиях кажется, что модель дружит с хорошим косметологом и не пользуется косметикой.

«Родная» кисточка Cellular Performance Pressed Powder стала моим маст-хэвом — пудру пришлось подарить той самой модели, а кисть я оставила для бронзеров. Она помогает провести четкую линию и мягко растушевать ее в естественный градиент. Уверена, что эта форма кисточки спасла бы звезд Instagram от слишком ярких скул!

Цена: около 4 500 руб.

Пудра Sun Protection Compact Foundation SPF 30, Shiseido

Один из бессменных бестселлеров в летней линейки Shiseido! Прекрасно тонирует, выравнивает рельеф кожи и препятствует появлению жирного блеска на лице. Если вы ищите матирующие пудры с плотным покрытием, то Sun Protection вам определенно подойдет. Это полноценное средство для стойкого макияжа, которое к тому же обладает мощным солнцезащитным фильтром. Выходит в четырех оттенках, которые после нанесения адаптируются под тон вашей кожи. Еще один плюс — это удобный и легкий в использовании спонж, который прилагается к пудре, для ровного распределения на коже ровным слоем без пятен и излишков.

Цена: около 3 000 руб.

Матирующая пудра De-Slick, Urban Decay

De-Slick — отличная пудра, если вы не любите плотный макияж и все, что вам нужно — это стойкий матовый эффект. Она не маскирует недостатки кожи, не тонирует, на кожу ложится легкой полупрозрачной вуалью. Главная задача, с которой она справляется на пять с плюсом — это предотвращение появления жирного блеска. В составе средства входят рисовая пудра и масло чайного дерева, которые нормализуют работу сальных желез. Наносить De-Slick лучше всего локально на проблемные участки Т-зоны — лоб и нос. Матирующий эффект сохраняется в течение всего дня, даже если на улице стоит тропическая жара. Текстура пудры легкая, невесомая, она не забивает поры и не пересушивает кожу. На лице De-Slick вообще никак не ощущается, и после нанесения о ней сразу же забываешь. Но когда через несколько часов подходишь к зеркалу и видишь, что нос совсем не блестит, понимаешь, что это косметическое средство работает на все 100%!

Цена: 2 500 руб.

Пудра Mineral Powder Makeup for Face SPF 30, Clinique

Стойкий макияж и защита от солнца в одном средстве! С SPF 30 можно смело выходить на пляж, не опасаясь, что нос заблестит и обгорит. Минеральная формула пудры настолько мягкая и деликатная, что хорошо подойдет даже для чувствительной кожи, склонной к появлению раздражений. Если обычные матирующие пудры у вас нередко вызывают сухость и подчеркивают шелушение, то это средство вас не разочарует. Покрытие легкое, невесомое, с легким тонирующим и корректирующим эффектом. Для летнего дневного макияжа самое то! Но если вы хотите основательно выровнять тон и рельеф кожи, лучше использовать эту пудру в качестве матового финиша после нанесения других тональных средств. Выходит в четырех оттенках, среди которых можно легко подобрать подходящий вариант для загорелых и для совсем белокожих девушек.

Цена: 2 800 руб.

Салфетки и пудра с матирующим действием Kit Pores & Matité, Clarins

Это идеальное средство для ситуаций, когда вы в городе, макияж от жары начинает «плыть» и вам нужно быстро его подправить. Всем известно, что даже самые качественные матирующие пудры плохо ложатся на засаленную кожу с жирным блеском. Но что делать, если у вас нет возможности немедленно очистить лицо? В наборе Kit Pores & Matite прилагаются матирующие салфетки, которые быстро впитывают излишки себума, не стирают макияж и подготавливают кожу для дальнейшего нанесения пудры. По текстуре она полупрозрачная, плотность покрытия очень легкая. Именно поэтому средство выходит в одном, универсальном оттенке. Кожу не перегружает и обладает стойким матирующим действием.

Цена: 3 600 руб.

Пудра The POREfessional: Agent Zero Shine, Benefit

Редкий случай, когда рассыпчатая пудра выходит в компактной и удобной упаковке, которую можно взять с собой в сумку, не опасаясь все испачкать. Наносится средство с помощью компактной кисти, которая ловко спрятана в миниатюрный флакон. Пудра создана специально для жирного типа кожи с расширенными порами. Покрытие легкое, а цветовой пигмент ненасыщенный, поэтому Agent Zero Shine выходит только в одном оттенке. Контроль за жирным блеском и уменьшение пор — главная задача этой пудры. Она отлично подходит для закрепления макияжа, хорошо ложится на тональный крем или праймер. Кстати, в той же линейке The POREfessional есть праймер-бальзам, который визуально минимизирует поры и отлично выравнивает рельеф кожи.

Цена: 2 500 руб.

Пудра Super Stay 24H, Maybelline New York

Пудра с отличным матирующим эффектом держится 6-7 часов. Визажист Юрий Столяров рекомендует наносить ее крупной кистью круговыми движениями на все лицо, особое внимание уделив Т-зоне. В палитре 4 оттенка — от совсем светлого до смуглого. Ложится легким слоем, маскирует расширенные поры. Лучший выбор для комбинированной кожи.

Цена: 605 руб.

Пудра Bio Detox, Bourjois

Заменяет тональный крем, когда не хочется делать плотный макияж. Подойдет для жирной кожи — не скатывается и хорошо матирует. Если она кожа сухая, перед нанесением воспользуйтесь увлажняющим кремом. Дает легкий сияющий эффект.

Цена: 562 руб.

Пудра Alliance Perfect, L’oreal Paris

Легкая по текстуре, без труда наслаивается на другие продукты и подстраивается под натуральный тон. Подойдет для сухой кожи — не подчеркивает шелушения. Если вы сделали макияж с утра, вечером его легко освежить парой взмахов кисти с этим средством.

Цена: 640 руб.

Матирующая пудра Luminous Matt Powder, Lumene

Создает едва заметное покрытие, но при этом отлично маскирует мелкие несовершенства. Если приглядеться, можно заметить микроскопические светоотражающие частицы. Не сушит кожу и не скатывается. Обновляйте через 5-6 часов.

Цена: 555 руб.

Пудра Pressed Powder, Max Factor

Для натурального макияжа эта пудра на кремовой основе и легкий блеск для губ — все, что нужно нужно. Наносите ее влажным способом, намочив кисть или спонж водой. Выравнивает тон кожи и слегка подсвечивает. Подойдет для комбинированной и жирной кожи.

Цена: 423 руб.

Пудра Extreme Matt, Pupa

Находка для тех, кто постоянно борется с жирным блеском — пудра справляется с ним за пару секунд. В комплекте удобный спонж (что редкость!), который распределяет средство тонким слоем. Дает матовый финиш без сияния, не подчеркивает шелушения и не забивает поры. Очень стойкая — держится минимум 7-8 часов.

Цена: 960 руб.

Пудра Precious Powder Pearls Glow, Gosh

Идеальный выбор для смуглых девушек: жемчужные шарики работают и как хайлайтер, как румяна и как пудра. Лучше использовать большую пушистую кисть для нанесения — спонж, который идет в комплекте, совсем не удобный. Держится 6-7 часов, сходит очень аккуратно, без пятен. Расходуется экономно — одной баночки хватает на полгода.

Цена: 810 руб.