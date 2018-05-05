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Что будет, если уснуть в макияже? Как косметика губит нашу красоту
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Что будет, если уснуть в макияже? Как косметика губит нашу красоту 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Признайтесь честно: наверняка вы хотя бы раз засыпали, не смыв макияж? Может быть, устали после напряженного дня или хорошо повеселились на вечеринке. Кажется, что ничего страшного не произойдет, если оставить косметику до утра, но на деле вы рискуете красотой каждый раз, когда потакаете своей лени.
Что будет, если не смыть тональный крем?
Для нашей кожи не так страшен тональный крем, сколько загрязнения, скопившиеся на лице за день: косметика притягивает пыль, смог и бактерии, что в итоге приводит к забитым порам и воспалениям.
Вторая причина — нарушение процесса обновления кожи. Ночью, пока мы спим, организм восстанавливается, а слой косметики на лице мешает микроциркуляции крови: не удивляйтесь, увидев утром тусклый цвет лица и новые морщинки. Чем чаще вы засыпаете, не смыв тональный крем, тем сильнее повреждается кожа — у нее просто не остается времени на восстановление.
Что будет, если не смыть тушь для ресниц?
Если вы уснете, не сняв макияж с глаз, то утром наверняка встанете с красными веками: осыпавшиеся частицы косметики раздражают глаза и могут вызывать отек и конъюнктивит. Если это недостаточно пугает, то знайте, что всего за одну ночь вы можете попрощаться с длинными ресницами: тушь делает их хрупкими и сухими, поэтому уснув лицом в подушку, вы рискуете сломать ресницы.
Что будет, если не смыть губную помаду?
Во-первых, вы испачкаете подушку, а во-вторых, проснетесь с сухими и потрескавшимися губами. Помада вытягивает влагу из губ, поэтому важно удалять ее перед сном и наносить щедрый слой бальзама.
Совет: держите рядом с кроватью салфетки для снятия макияжа, а когда совсем не будет сил, сможете убрать косметику с лица даже с закрытыми глазами.
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