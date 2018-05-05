Блестящие: зачем девушки посыпают грудь глиттером 

Мода — дама капризная и переменчивая. А еще характер у нее весьма непредсказуемый. В последнее время появляется очень много всевозможных трендов, весьма странных и большинству людей совершенно непонятных.
Чего только стоят брови-"кардиограмма", разрисованные цветами тела и украшенные сухими насекомыми лица… Но мировые модницы не останавливаются на достигнутом. Набирает популярность новый тренд — блестящая грудь и другие (весьма интимные) части тела.
Начало подобной моде на украшение тел блестками положили участницы фестиваля Coachella, который недавно проходил в Калифорнии. Некоторые девушки покрыли свои тела глиттером, придав особо "выдающимся" частям тела форму фруктов.
И, как говорится, понеслось. В нашей фотогалерее мы покажем вам некоторые примеры блестящих "костюмов".