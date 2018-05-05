Блестящие: зачем девушки посыпают грудь глиттером

Фото под девизом: "Блесток много не бывает"!

7/7 Фото под девизом: "Блесток много не бывает"!

В таком купальнике вряд ли кто-то отважится зайти в воду.

6/7 В таком купальнике вряд ли кто-то отважится зайти в воду.

Кстати, делать блестящими можно и другие части тела.

5/7 Кстати, делать блестящими можно и другие части тела.

Из блесток легко можно "сшить" себе футболку. Сразу и не поймешь, что из одежды на девушке лишь джинсы.

4/7 Из блесток легко можно "сшить" себе футболку. Сразу и не поймешь, что из одежды на девушке лишь джинсы.

Большой плюс кактусов из блесток — они не такие колючие.

3/7 Большой плюс кактусов из блесток — они не такие колючие.

Мода — дама капризная и переменчивая. А еще характер у нее весьма непредсказуемый. В последнее время появляется очень много всевозможных трендов, весьма странных и большинству людей совершенно непонятных.

Чего только стоят брови-"кардиограмма", разрисованные цветами тела и украшенные сухими насекомыми лица… Но мировые модницы не останавливаются на достигнутом. Набирает популярность новый тренд — блестящая грудь и другие (весьма интимные) части тела.

Начало подобной моде на украшение тел блестками положили участницы фестиваля Coachella, который недавно проходил в Калифорнии. Некоторые девушки покрыли свои тела глиттером, придав особо "выдающимся" частям тела форму фруктов.

И, как говорится, понеслось. В нашей фотогалерее мы покажем вам некоторые примеры блестящих "костюмов".