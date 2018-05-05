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Блестящие: зачем девушки посыпают грудь глиттером
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Блестящие: зачем девушки посыпают грудь глиттером 

Рамблер 51 минуту назад
Набирает популярность новый тренд — блестящая грудь и другие части тела.
1/7  Многие "голые" костюмы фестиваля опубликованы в микроблоге, коорый посвящен боди-арту с использованием глиттера.
Фото:
2/7  Весьма аппетитные ананасы.
Фото:
3/7  Большой плюс кактусов из блесток — они не такие колючие.
Фото:
4/7  Из блесток легко можно "сшить" себе футболку. Сразу и не поймешь, что из одежды на девушке лишь джинсы.
Фото:
5/7  Кстати, делать блестящими можно и другие части тела.
Фото:
6/7  В таком купальнике вряд ли кто-то отважится зайти в воду.
Фото:
7/7  Фото под девизом: "Блесток много не бывает"!
Фото:
Мода — дама капризная и переменчивая. А еще характер у нее весьма непредсказуемый. В последнее время появляется очень много всевозможных трендов, весьма странных и большинству людей совершенно непонятных.
Чего только стоят брови-"кардиограмма", разрисованные цветами тела и украшенные сухими насекомыми лица… Но мировые модницы не останавливаются на достигнутом. Набирает популярность новый тренд — блестящая грудь и другие (весьма интимные) части тела.
Начало подобной моде на украшение тел блестками положили участницы фестиваля Coachella, который недавно проходил в Калифорнии. Некоторые девушки покрыли свои тела глиттером, придав особо "выдающимся" частям тела форму фруктов.
И, как говорится, понеслось. В нашей фотогалерее мы покажем вам некоторые примеры блестящих "костюмов".
Женский форум
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