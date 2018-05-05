Что такое плацентарная косметика?

Миловидные дамы с экранов телевизоров вещают о чудодейственном эффекте плацентарной косметики. Весь Интернет пестрит о «будущем косметологии», о новейших открытиях в области современной индустрии красоты. Если верить рекламе, то плацентарная косметика не только убирает видимые и необратимые следы процесса старения, но и устраняет основные причины изменения в структуре кожи. МедикФорум выяснил все об этой косметике.

Чем полезна плацентарная косметика?

Известные актрисы и певицы пользуются клеточной косметикой, и вовсю дают ей рекламу. Неудивительно, что женщины, которые жаждут омоложения своей кожи — верят своим кумирам и считают, что плацентарная косметика — панацея от старения кожи. Стоит ли верить этой рекламе? Действительно, многие женщины уверяют в том, что плацентарная косметика действительно омолаживает их кожу и помогает бороться с ее старением. Вероятно, плацента все-таки оказывает благоприятное воздействие на структуру кожи. В ней содержится коллаген, который, как известно очень полезен для восстановления кожи. Но судите сами. Эта косметика позиционируется как тайно разработанные технологии омоложения кожи, которые оказывают фантастическое влияние на кожу, благодаря клеточной «информации», которую несет в себе плацента. А все ли тайное качественно? Часто, в материалах о неоспоримых качествах плацентарной косметики встречаются очень противоречивые утверждения. Такое впечатление, что авторы статей не знают сами, о чем пишут.

Что означает «плацентарная косметика»?

Кстати, почему «плацентарная косметика»? Плацента — это кладезь самых нужных и полезных биологических соединений. Плацента питает ребенка в утробе у матери, и дает ему все самые необходимые для существования и жизни вещества. Немудрено, что производители этой косметики пытаются убедить своих клиентов, что раз плацента питает развивающийся эмбрион, то ее экстракт может напитать и омолодить кожу, которая подвергается старению. Но, на самом деле, вряд ли экстракты плаценты могут сделать что-либо подобное. Иногда используется и свиная плацента, но, к сожалению, свиньи болеют многими болезнями, которыми более человек, поэтому ее плацента представляет большую опасность. А разве исключается возможность, что недобросовестные производители не будут использовать в своей косметике экстракты плацент других животных? Нужно помнить о том, что через плаценту могут передаваться различные заболевания, в частности и СПИД. В первую очередь стоит опасаться клеточной косметики на основе человеческой плаценты. Несмотря на то, что производители уверяют, что все доноры и плаценты проходят детальное обследование, необходимо учитывать то, что процедуры проверок дорогие, и многие хотели бы избежать дополнительных растрат. В общем, если Вас не тревожит моральный аспект этой великолепной и волшебной косметики, и Вы все-таки надумали испробовать на себе ее действие, не покупайте косметику «кустарного» производства, либо косметику новых и малоизвестных компаний. А вообще, лучше подумайте несколько раз, стоит ли это делать, или нет. Ранее эксперты назвали плюсы и минусы плацентарной косметики.