7 бьюти-процедур, которые можно сделать в обеденный перерыв

СодержаниеФитиновый пилинг кожиКоррекция и окрашивание бровейМассаж лицаЛазерная эпиляцияТермолифтинг лицаПарафинотерапия для рукСтрижка кончиков волос

Многие люди проводят большую часть дня на работе, а дома бросают оставшиеся силы на быт и заботу о домочадцах. В такой суете времени на косметические процедуры практически не остается. Но это не повод забывать о себе! MedAboutMe предлагает взять на вооружение бьюти-ланчи — новый тренд в уходе за внешностью. Это экспресс-процедуры, которые можно опробовать в салоне даже за время обеденного перерыва в офисе. Что же легко успеть за 60 минут?

Фитиновый пилинг кожи

За обеденный перерыв можно пройти процедуру пилинга для кожи, сделать ее свежей и упругой. Профессиональные химические пилинги традиционно требуют специальной подготовки, поэтому в качестве экспресс-варианта стоит попробовать легкий фитиновый пилинг. Его еще называют летним, поскольку сеансы без опасений можно проводить и в жаркие месяцы. Пилинг фитиновой кислотой действует комплексно: нормализует работу сальных желез, улучшает цвет лица, разглаживает мелкие морщины, сужает поры, увлажняет и не только. На посещение косметолога достаточно выделить всего 30-40 минут. Для достижения ощутимого результата желательно проводить сеансы курсом — по одной процедуре раз в две недели.

Факт!

Фитиновый пилинг нередко именуют «голливудским», поскольку методика распространилась по всему миру из США. Такой вид ухода отличается несколькими преимуществами: возможность круглогодичного использования, щадящее действие на все виды кожи, безболезненность, отсутствие длительного восстановления и сложного постпилингового ухода. Для получения максимального эффекта специалисты рекомендуют начать готовить кожу к пилингу за неделю до сеанса. Подготовка предполагает нанесение на лицо гелей с гликолевой кислотой.

Коррекция и окрашивание бровей

Посещение бровиста — еще одна возможность провести обеденный перерыв с пользой для внешности. Мастер в считанные минуты приведет брови в порядок, придаст им красивую форму, а при необходимости еще и выполнит окрашивание хной или специальной краской. Для коррекции и окрашивания бровей достаточно выделить не больше часа, а результат сохранится до 30 дней. Представьте, сколько времени вы сэкономите по утрам при выполнении макияжа!

Массаж лица

Побаловать себя косметической процедурой во время обеденного перерыва можно, отправившись на сеанс к массажисту. Кожа лица сразу после процедуры разгладится, исчезнет отечность, улучшится цвет лица. Регулярный массаж поможет добиться отличных результатов в омоложении. Для стимуляции кровообращения, борьбы с ранними морщинами и другими проблемами можно использовать различные методики. Например, для коррекции возрастных изменений оптимально подойдут скульптурные техники, японский массаж Асахи или Зоган или даже ультразвуковые методики. Сеанс займет не больше часа.

Факт!

Массаж Асахи или Зоган был придуман косметологом и стилистом по имени Танака Юкко. Выполнять его можно самостоятельно или посещать мастера в салоне. Принцип основан на грамотном воздействии на определенные точки на лице. Если овладеть правильной техникой массажа, можно «стереть» с кожи до 10 лет. Зоган используется не только для ухода за лицом.

Лазерная эпиляция

За время обеда можно выполнить сеанс эпиляции волос лазером. Конечно, для обработки некоторых участков тела потребуется больше времени, однако всего за 30-40 минут легко успеть удалить растительность, например, с зоны бикини. А на область над верхней губой уйдет и вовсе около 15 минут. Лазерную эпиляцию называют перманентной, потому что она обеспечивает постоянный результат. Хотя эта методика не гарантирует 100% эффекта, после курса процедур волос на теле или лице станет намного меньше, изменится их цвет и структура. Параллельно исчезнет проблема вросших волос, раздражения кожи, как при бритье. И все это — без отрыва от производства!

Термолифтинг лица

Термолифтинг или радиолифтинг — это прорыв в омоложении кожи. Новую технологию часто сравнивают с подтяжкой лица по эффективности. Но это сравнение не совсем корректно, ведь термолифтинг можно делать уже после 35 лет. Методика помогает победить возрастные изменения в короткие сроки. Сразу после посещения косметолога кожа будет выглядеть свежей, отдохнувшей. Процедура предполагает обработку кожи специальным аппаратом, который генерирует радиоволновое и инфракрасное излучение. По ощущениям термолифтинг напоминает пребывание в бане.

Факт!

Термолифтинг называют «процедурой обеденного перерыва». Для получения ощутимого результата достаточно побывать у косметолога всего один раз. Сеанс в среднем занимает 40-60 минут. Реабилитация после него не требуется, на коже не появляются повреждения. А результат сохраняется от года до 4-5 лет. Как и любая другая салонная процедура, радиолифтинг имеет противопоказания.

Парафинотерапия для рук Парафиновые ванночки для кистей рук сделают кожу нежной и шелковистой. Парафинотерапия станет удачной находкой для офисных работников, ведь она помогает получить комплексный эффект. За один сеанс можно избавиться от трещин на коже, очистить и увлажнить эпидермис, укрепить ногти с кутикулой и просто расслабиться, снять усталость. Процедуры имеют минимум противопоказаний. Нередко парафинотерапию совмещают с гигиеническим маникюром, нанесением покрытия на ногтевую пластину. Для восстановления кожи рук можно использовать парафиновые ванны курсами — по одному разу в неделю в течение 2 месяцев. Сеанс займет 30-40 минут.

Стрижка кончиков волос

Не всегда нужно кардинально менять прическу, чтобы поднять себе настроение, внести изюминку в образ. Иногда достаточно слегка поправить стрижку. Обеденный перерыв лучше всего потратить на уход за кончиками волос. Удаление секущихся концов обеспечит моментальный эффект — волосы сразу же будут выглядеть здоровее, объемнее. А сама процедура займет считанные минуты. Чем чаще вы будете подстригать пряди, тем быстрее они будут расти. Только записаться к парикмахеру стоит заранее, так вы не проведете обед в ожидании своей очереди.

Нехватка времени на бьюти-процедуры — не приговор вашей красоте! После легкого перекуса у вас еще останется запас минут на уход за кожей, ногтями, волосами или бровями. Регулярное посещение косметолога и других мастеров сферы красоты поможет вам сохранить привлекательность, отсрочить проявление возрастных изменений. А еще экспресс-сеансы способствуют расслаблению, эта передышка во время рабочего дня зарядит энергией и поднимет настроение.

Комментарий экспертаАнжела Шин, топ-стилист по бровям

Во время обеденного перерыва ко мне часто забегают девушки на коррекцию и окрашивание бровей. Всего за 40 минут можно параллельно сделать даже две такие процедуры. Это крайне удобно для офисных сотрудников, так как при работе по графику 5/2 катастрофически не хватает времени на себя.

За короткий сеанс опытный мастер по бровям может привести в порядок даже запущенные брови. Начинать нужно, конечно, с коррекции формы. Для удаления ненужных волосков, которые выходят за основной контур, используется пинцет или нить, полоски горячего воска.

Немаловажным этапом в архитектуре бровей является подбор цвета для окрашивания. Я всегда учитываю пожелания клиентки при выборе оттенка. Но в целом при поиске оттенка светловолосым девушкам рекомендуют использовать окрашивание на два тона темнее цвета волос, тогда как брюнеткам и шатенкам, рыжеволосым женщинам необходимо остановиться на оттенках на один-два тона светлее природного цвета локонов. Окрашивание сделает брови выразительными.

Помните, что правильные и красивые брови — это залог вашей привлекательности! Они в буквальном смысле создают ваш взгляд.

Комментарий экспертаСалима Шутова, мастер маникюра

Я работаю в сети салонов в самом центре Санкт-Петербурга. Вокруг наших студий красоты находятся бизнес-центры и офисы разных компаний. Имея опыт работы в салоне более трех лет, могу без сомнений сказать, что с полудня до обеда — это то время, в которое вы вряд ли попадете к мастеру маникюра без предварительной записи. «Да поесть я всегда успею, а с такими руками уже ходить стыдно», — так часто говорят клиентки, приходя ко мне на маникюр во время своего обеденного перерыва.

Для ухода за руками достаточно выделить меньше часа, спустя непродолжительное время можно вернуться обратно в свой офис со свежим маникюром и покрытием в один тон. Офисные сотрудницы ограничены во времени и обычно за час обеденного перерыва я могу предложить им снятие старого гель-лака, маникюр и однотонное покрытие. Можно также успеть сделать наращивание пары-тройки ногтей с покрытием, выполнить ремонт сломанной или треснутой пластины, а в зимнее время это может быть маникюр и процедура парафинотерапии.

Чувство прекрасного порой перебивает рациональность, тогда мои клиентки готовы задержаться на своем перерыве еще минут на 10-15, чтобы мы сделали какой-нибудь несложный дизайн в духе последних тенденций. Мои клиентки — это девушки и женщины абсолютно разного возраста и рода занятий, но любовь к свежему маникюру и ухоженным рукам — их общая объединяющая черта.

Комментарий экспертаАрина Мовсисян, владелица салона красоты

Я сама начинала свою карьеру с рядового сотрудника салона красоты, за это время прекрасно изучила поведенческую психологию клиента, где самым важным является качественная работа, разумные деньги и оперативность.

В среднем за 30 минут можно сделать уход для лица, в зависимости от этапов и того, сколько времени есть у клиента. Очень часто у людей возникают неожиданные поездки, деловые встречи, сложный рабочий график, который позволяет привести себя в порядок только в обеденное время, именно тогда и выручают такие быстрые уходы, эффект от которых заметен моментально.

Время работы будет безусловно зависеть от ухода выбранного клиентом по типу кожи и проблемы, с которым клиент обращается к косметологу. Но как показывает практика, любая задача решается максимально оперативно!

В быстрый уход входит несколько этапов: очищение кожи, тонизирование специальным лосьоном, нанесение маски по типу кожи (массаж лица по желанию клиента) и в завершение процедуры нанесение увлажняющего крема для лица и кожи вокруг глаз. Сразу после процедуры видно, что кожа посвежела, заметно легкое сияние, лифтинг лица, румянец, клиент чувствует легкость. Все кремы и маски на растительных компонентах, гипоаллергенные, поэтому приходить на процедуры можно смело, не боясь аллергии.

Пройдите тестЛюбите ли вы себя?Чувство любви может быть направленно как на какого-то определенного человека, так и выражаться в отношении к собственной персоне. Ее проявления имеют различные формы, однако она не должна иметь ничего общего с эгоизмом и самовлюбленностью. Для того, чтобы определить степень любви к себе, предлагаем ответить на вопросы.