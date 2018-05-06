7 смертных грехов в макияже

Смывать косметику на ночь, правильно подбирать тон, аккуратно пользоваться разными техниками нанесения — обо всех этих правилах уже наслышана каждая девушка старше 13 лет. Тем не менее, разглядывая фото знаменитостей, мы иногда недоумеваем, как можно было выйти из дома в таком виде! От ошибок в макияже никто не застрахован. Наша задача — предупредить тебя о них и предотвратить их появление в повседневной бьюти-практике. О секретах правильного мейкапа нам расскажет арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова.

Начинаем макияж с демакияжа! На плохо увлажненную или неочищенную кожу тон ляжет неровно, и весь образ будет испорчен. Легкий пилинг, лосьон и дневной флюид подойдут абсолютно всем и обеспечат ровное нанесение тонального крема. Чтобы подобрать подходящую базу под макияж, нужно ориентироваться на тип кожи. Сухой и чувствительной больше пойдет увлажняющий праймер, а склонной к жирности — матирующая база.

Не стоит наносить основу в слишком большом количестве и наслаивать ее, как штукатурку, — дай средству немного времени для «раскрытия». Подготовить к макияжу нужно даже губы, иначе очень яркая или матовая помада может подчеркнуть шелушения. Для более равномерного нанесения помады можно покрыть губы тональной основой или специальным силиконовым праймером.

Ухаживать за кожей нужно и в течение дня, поэтому познакомься со своей новой лучшей подругой — термальной водой. Ее, кстати, можно наносить поверх макияжа, чтобы освежить лицо. Удобно, не правда ли?

Сияющая, будто изнутри подсвеченная, кожа сейчас в тренде, но многие девушки слишком увлекаются средствами с мерцающими частицами. В итоге блестящее лицо только подчеркивает возможные недостатки рельефа и выглядит несвежим. Светоотражающая пудра, безусловно, придает лицу праздничный вид, однако в дневном макияже ее использование лучше ограничить.

Используй не больше одного «блестящего» средства и не наноси его на Т-зону, иначе эффект жирного блеска тебе обеспечен. Заветной рельефности можно достигнуть, нанеся капельку бронзатора на скулы и сатиновые тени во внутренние и внешние уголки глаз.

Столь любимые многими женщинами перламутровые тени — атрибут исключительно вечернего макияжа! В офисе или при дневном освещении гораздо выигрышнее смотрятся пастельные и матовые оттенки, а мерцающие частички допустимы только во внутренних уголках глаз, а не на всем веке. Черные стрелки еще одна крайность в дневном макияже, которую лучше заменить на цветной карандаш темного, приглушенного оттенка.

«Коричневый кайял + тщательная растушевка» — вот идеальная формула для повседневного выхода.

Черный карандаш или подводка на слизистой — абсолютное табу. С ними ты рискуешь не только сделать глаза визуально меньше, но и получить в итоге потекшие или расплывшиеся пятна под глазами, как будто ты попала под проливной дождь. Заменить черную подводку могут коричневые тени, которые при нанесении на нижнее веко не прибавляют возраст и не делают взгляд уставшим.

А вот нижнюю слизистую можно проработать светлым карандашом, который поможет освежить взгляд и придаст лицу отдохнувший вид.

От чрезмерного использования корректирующих румян мы нередко замечаем у проходящих мимо девушек оранжевые полосы на щеках. Во избежание недоразумений румяна следует тщательно растушевывать и наносить на яблочки щек. Определенному оттенку кожи подходит соответствующий тон румян. На смуглых девушках, к примеру, очень хорошо выглядят персиковые румяна, которые вдобавок маскируют красные воспаления. Розовые холодные румяна ни в коем случае нельзя наносить на проблемную кожу, они только подчеркивают неровности и недостатки.

Не забывай и про то, что в реальности краснеет все твое лицо, а не только яблочки щек, поэтому остатками средства на кисти можно слегка коснуться носа, подбородка и лба. Главное — не переборщи!

Любой цветной темный оттенок добавит взгляду глубины и выразительности, однако в дневном макияже лучше избегать прямого черного цвета. Нерастушеванный черный создаст нежелательный эффект глаз в рамочке. Вот тебе отличная альтернатива — smoky eyes в коричневой или розовой цветовой гамме.

Щипчики для ресниц очень агрессивно воздействуют на волоски. Если использовать их поверх туши, реснички постепенно будут становиться еще более тонкими и хрупкими. Выпадения в таком случае не избежать. По возможности вообще откажись от щипчиков для завивки, тогда вредоносный эффект будет сведен к минимуму.

И еще несколько слов о правильном использовании туши. Возьми на вооружение правило «1:1»: один тюбик туши живет один месяц, а по истечении этого срока в нем размножаются бактерии и пользоваться им становится просто негигиенично. Отсюда вытекает логичный вывод: слишком дорогая тушь — деньги на ветер.

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Фото: Shutterstock/VOSTOK, ARTBANDA