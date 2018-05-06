10 стран с безумно красивыми девушками

Хотя красивых девушек много в каждом государстве, некоторые страны ими просто кишат. Конечно, представления о красоте — вопрос абсолютно субъективный, и утверждать, что одни девушки красивее других — в определенной мере вкусовщина, но все же мы решили составить список из 10 стран, где живут наиболее интересные с точки зрения визуальной красоты девушки.

therichest.com Типажи девушек в списке сильно разнятся: от блондинок — к шатенкам и брюнеткам, от стройных и даже тощих — к весьма пикантным типам фигуры, что еще раз говорит о том, что некого единого стандарта красоты попросту не существует. Взгляните на девушек из этого списка хотя бы для того, чтобы обдумать идеи о своем следующем путешествии, где вы, возможно, встретите самых красивых девушек в мире. Готовы поспорить, что некоторые страны вас удивят.

Россия. Русские женщины обычно обладают довольно светлыми кожей и глазами. Ноги — их самое главное оружие, поскольку они зачастую длинные и худые. На ум сразу приходят знаменитые теннисистки Анна Курникова Мария Шарапова : обе спортсменки обладают прекрасными телами, светлыми волосами и потрясающими глазами. Многие модели тоже родом из России: девушки в этой стране любят быть красивыми, и у них это прекрасно получается. Россиянки заботятся о своей красоте, они предпочитают не выходить из дома без макияжа, поскольку знают, что красота — весьма мощное оружие.

Швеция. Настоящие светлые волосы, за которые многие женщины в мире готовы убить — то, что ярче всего выделяет шведок в мире красоты. Благодаря длине ног и гармоничной фигуре многие шведки тоже становятся знаменитыми моделями. Исторические источники сообщают, что, когда викинги вторгались в Англию, они крали самых красивых девушек и увозили их в Скандинавию. Наверняка это сыграло роль в формировании особенной внешности прекрасных шведских женщин.

США. Американки прекрасны. Достаточно посмотреть на список самых красивых из ныне живущих женщин журнала Esquire: Скарлетт Йоханссон , Холли Берри, Анджелина Джоли и прочие. Участники группы Van Halen утверждают, что девушки из Калифорнии — самые горячие во всем мире, и с ними многие согласны. К тому же в списке ангелов Victoria’s Secret множество американок.

Канада. Канадки просто замечательны. В этой стране живут одни из самых красивых девушек в мире! Достаточно взглянуть на супругу премьер-министра Джастина Трюдо , Софи Грегуар, которая в списке красоток сможет подняться выше практически любой первой леди мира. Многообразие культур в Канаде делает канадских женщин очень красивыми. К тому же Канада известна как очень дружелюбная страна, а дружелюбие, как мы знаем, вещь позитивная, и это делает канадок еще прекраснее.

Италия. Отлично развитые традиции моды и стиля, страсть и эмоциональность — только часть причин, благодаря которым итальянки — одни из самых сексуальных женщин в мире. Итальянские женщины прекрасно знают, как устроить скандал из ничего, но их макияж всегда безупречен. А чего стоят Моника Беллуччи Софи Лорен . Слегка смуглая кожа, густые длинные волосы и кудри — вот что делает итальянок такими красивыми. И конечно, их страстный характер.

Польша. Нет, не всех полек зовут Магдалена или Агнешка, в этой стране живет множество женщин с другими именами. Польки очень красивы, впрочем, как и все девушки из славянских стран. Светлая кожа, аккуратные черты лица, прекрасное чувство юмора: при всем перечисленном арсенале польки просто не могли не попасть в наш список. Они красивы как внешне, так и внутренне: многие из них к тому же упорны, умны и находчивы.

Япония. Главное преимущество японских женщин — их стиль. А еще японки умеют прекрасно проводить время. Многим кажется, что японки выглядят невинно, но на самом деле они далеко не так просты. В Японии живет огромное количество актрис, моделей, певиц и мастериц боевых искусств, которые очень сексуальны. Также японки любят играть на стереотипах иностранцев о японской культуре.

Колумбия. Колумбия — просто золотая жила красивых девушек. Посмотрите на Шакиру , она родом оттуда. Множество моделей также происходят из этой южноамериканской страны. А как колумбийки выглядят в бикини! Плюс ко всему этот прекрасный страстный акцент, вьющиеся волосы, вспыльчивый нрав…

Кейт Бланшетт, Австралия. На Зеленом континенте живет так много красивых девушек, что австралийских мужчин можно назвать настоящими счастливчиками. Миранда Керр Николь Кидман , Кайли Миноуг и многие другие австралийки ценятся во всем мире за красоту и изящество. Любовь к развлечениям, свободный нрав и один из самых сексуальных акцентов в мире — вот за что австралийки получили заслуженное место в нашем списке.