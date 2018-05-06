Надежда Грановская без макияжа удивила поклонников

Экс-участница женского музыкального коллектива «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская приятно удивила поклонников, опубликовав в персональном Инстаграм-аккаунте свой портретный снимок, на котором позирует без грамма косметики на лице.

На днях певица и актриса Надежда Грановская порадовала своих поклонников редким снимком, на котором позирует абсолютно без косметики. Надо заметить, что для 36-летней знаменитости подобные фотографии вовсе не являются обычной практикой. Многие поклонники часто упрекают женщину в лукавстве относительно истинной даты ее рождения, подозревая, что на самом деле Надежда старше официально заявленного возраста. Справедливости ради стоит признать, что Грановская в самом деле всегда выглядела куда взрослее, чем ее коллеги по группе и, глядя на нее, упорно преследует мысль о том, что она будто бы «застыла в одном возрасте» и он неизменно стоит на отметке «40+».

Какого же было удивление интернет-пользователей, когда Надежда поделилась в своем микроблоге снимком без макияжа. «Такая естественная! Надя, ты великолепна!» «Какое лучезарное, излучающее любовь личико! Вы тут гораздо моложе выглядите!» «Какая же ты красивая! И грим вовсе не нужен» «Такая красивая и настоящая» «Скажу так, что без макияжа Надя выглядит куда красивее и естественнее», — писали очарованные естественной красотой и свежестью кожи поклонники Грановской.

К слову, Надежда относится к той редкой категории женщин, которые с легкостью говорят о своем возрасте и не переживают по поводу старения. Певица недавно поделилась с подписчиками целой серией архивных снимков, снабдив их развернутыми комментариями, которые главным образом сводились к тому, что ее мало заботит ее внешность, ведь куда важнее ее талант, переросший с годами в настоящий смысл жизни. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!