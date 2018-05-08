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Гавайи могут запретить продажу солнцезащитных кремов
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Гавайи могут запретить продажу солнцезащитных кремов 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Власти штата Гавайи могут запретить продажу солнцезащитных средств из-за содержания в них химических веществ. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что соответствующий законопроект о запрете может вступить в силу в 2021 году.
"Законодательный орган американского штата Гавайи утвердил законопроект, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон и октилметоксициннамат, которые, по мнению местных ученых, способствуют отбеливанию кораллов и вызывают «генетическое повреждение кораллов и других морских организмов». По мнению местных депутатов и экологов, вода на Гавайях подвергается постоянному химическому загрязнению, поскольку туристы «регулярно наносят защитный крем, загорая на пляже или купаясь в море», — заявили в АТОР.
Как стало известно, на кораллы ежегодно по всему миру оседает около 14 000 тонн солнцезащитных средств.
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