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Цена красоты: факты о косметике, о которых молчат производители
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Цена красоты: факты о косметике, о которых молчат производители 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Большинство покупателей не задумываются о составе косметики, а чаще всего их волнует ее стоимость и вид при нанесении. Эксперты рассказали о косметике страшные факты, о которых умалчивают производители.
Проверка
Производитель не обязан проверять свои продукты на вредное влияние, а их продукция является законной до тех пор, пока соответствует составу других аналогичных косметических продуктов. За безопасность своей косметики компании отвечают юридически, но это не мешает опасным компонентам попадать в широкие массы. Ограничения
Нет никаких жестких ограничений для состава косметики и ее не проверяют по всем критериям, как это бывает с медикаментами или едой. Материалы, которые непригодны для использования в других отраслях, могут найти свое место в индустрии красоты, например, окись этилена, парабены и другие вещества, вызывающие серьезные заболевания. Безопасность
Безопасное использование различных видов косметики не гарантируют большинство производителей, ведь товар в 80% случаев даже не тестируется. Это зачастую касается мелких компаний по производству декоративной косметики. Органическая косметика
Нет никаких подтверждений тому, что косметика с пометкой «органическая» является природной и абсолютно без химикатов. Чаще всего покупателя вводят в заблуждение маркетологи, которые называют товар «естественным», если в нем присутствует хотя бы 1% натурального компонента. Ароматизаторы
В лаборатории из чего угодно могут получить приятный аромат. Естественно, зачастую смешивают различные масла, но никто не может сказать с уверенностью, какой материал дает приятный аромат помаде, пудре и другим товарам. Тестирование
Тестирование косметики на животных не регулируется законодательством подавляющего большинства стран. Потребитель не может знать наверняка, погибли ли невинные кролики ради новой помады. Статистика
Женщины пользуются в среднем в день около 13 косметическими продуктами, в результате чего кожа контактирует с более чем 500 различными химическими веществами. Производители используют зачастую только опасные компоненты в своей продукции, поскольку изготовление натурального очень дорого обходится.]]>
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