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Ученые объяснили, чем вызван целлюлит
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Ученые объяснили, чем вызван целлюлит 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американские исследователи рассказали, что им удалось найти причину появления целлюлита. Ученые выяснили, как этот неприятный процесс формируется в организме.
МедикФорум выяснил подробности этого исследования. Оказалось, что главные причины появления целлюлита совершенно неожиданны. Ученые пришли к выводу, что вовсе не питание или спортивная активность играют ключевую роль в формировании некрасивой апельсиновой корки на коже. Все дело первоначально в гормональном фоне человека.
Целлюлит признак того, что гормоны в организме не в порядке. А вот, если гормональный фон стабилен, то целлюлита на теле не будет. При этом, именно женские гормоны вызывают формирование такого жирового слоя под кожей. Это объясняет тот факт, что намного чаще с проблемой сталкиваются представительницы прекрасного пола, чем мужчины, у которых целлюлит — это большая редкость.
Поскольку гормоны виновники этого явления, то появиться «апельсиновая корка» может даже в период полового созревания от 11 до 15 лет, совсем не обязательно, что девушки в этом возрасте могут иметь лишний вес, просто сильный гормональный скачок уже меняет все процессы в организме и вызывает такие последствия.
Причиной его появления может быть пристрастие к газировке и спиртному. Дело в том, что алкогольные напитки обезвоживают организм человека, что нарушает работу сердечно-сосудистой системы. Ученые говорят, что все эти факторы важны и могут приводить к появлению целлюлита.
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