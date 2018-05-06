Секреты идеального макияжа для селфи от визажиста сестер Кардашьян

Звездный визажист Трой Серратт, к которому на макияж часто приходят Адель и сестры Кардашьян, вывел формулу правильного макияжа для селфи. Если четко следовать его инструкции, то твои фото в Сети гарантированно соберут тысячи лайков.

Идеальный тон «На фото любые покраснения будут заметны сильнее, чем в жизни. Вот почему важно, чтобы твоя кожа была безупречно выровнена, — говорит Трой. — Наносить тон всегда начинай с центра лица и тех зон, где больше всего покраснений. Обязательно удели внимание кончику носа, области вокруг ноздрей и подбородку. Для тщательной растушевки границ используй beautyblender».

Матовая кожа

«Как правило, полуматовая кожа смотрится в кадре лучше всего, — комментирует Трой. — Если на лице будет слишком много блеска (хайлайтера и сияющих теней), в итоге на фото ты будешь выглядеть плоско и некрасиво. Если все-таки хочется оставить глянец, то делай один акцент и обязательно комбинируй разные текстуры. То есть, скажем, металлические тени наноси поверх матовых».

Откажись от средств на основе кремнезема

Этот компонент невидим в зеркале, но при этом он дает некрасивую и неравномерную белую подсветку во время снимка — буквально вспыхивает. «Пудры с высоким содержанием кремнезема действительно заманчивы. Они дают красивый визуальный эффект и приятно лежат на коже. Но все-таки лучше заменить их на те, что с матовым финишем. Во-первых, они уберут лишнюю жирность с кожи. Во-вторых, будут классно смотреться в кадре».

Бронзирующие средства и румяна

«Камера так или иначе дает вспышку света, которая может сделать твою кожу светлее, чем есть на самом деле, — предупреждает Трой. — Поэтому, если ты делаешь селфи, обязательно наноси румяна. Выгодно в кадре смотрятся оттенки розового и мандаринового. Что касается бронзирующих средств, то их нужно совсем немного — только для того, чтобы твое лицо выглядело естественно на снимке».

Либо дымка, либо прямые линии

По словам Троя, макияж глаз выглядит лучше всего на фото, если он четко выдержан в одном стиле. Это должны быть либо смешанные и растушеванные границы, либо четкие линии. «Для мейкапа в духе смоки используй мягкую чистую кисть для „рассеивания“ краев, — говорит визажист. — Потрать чуть больше времени на растушевку, чтобы получить максимально дымчатый эффект. Для более жесткого края наноси лайнер или карандаш плоской, жесткой кистью, например можешь взять MAC #212. Обязательно убери все излишки ватной палочкой — линия должна быть четкая и ровная».

Карандаш для губ «Выбирай карандаш, который соответствует естественному тону твоих губ. Такая маленькая хитрость поможет тебе сделать губы идеальнее, придать им объема и сексуальности, — объясняет Трой. — Я всегда использую карандаш, даже когда создаю эффект обнаженных губ. Единственный продукт, который не нуждается в основе, — это помада Dior Rouge Dior Lipstick».

Безупречные брови

Не делай брови слишком яркими, иначе в кадре будут только они. «Используй тени в тон и чуть светлее твоего цвета волос, — говорит визажист. — Обязательно сочетай несколько оттенков, создай эффект ombre: более темный наноси на хвост брови, а основание и начало оставь посветлее».

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