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Что такое стробинг?
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Что такое стробинг? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Впервые эту технику макияжа использовали для своих моделей на подиумах стилисты Bottega Veneta, Versace, Stella McCartney, Isabel Marant, Prada. Сегодня одна из его горячих поклонниц — Дженнифер Лопес.
Стробинг позволяет создать визуальный объем и сияние на лице с помощью исключительно хайлайтера — другие средства для контуринга не применяются. Хайлайтер наносится на определенные зоны лица. На лоб, чтобы сделать его объемным. Под брови, чтобы сделать взгляд более открытым. Спинку носа можно подсветить для того, чтобы он выглядел ровнее. Скулы сделать выше, верхнюю губу объемнее и подчеркнуть подбородок. Четкие линии тут не приветствуются, средство нужно хорошо растушевать.
Правильно выполненный стробинг выглядит довольно естественно и освежает лицо. Но следует учитывать, что проблемной коже такая версия макияжа не подходит, потому что хайлайтер подчеркнет все несовершенства.
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