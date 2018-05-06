«Серым мышкам» на ТВ меняют лица и бесплатно превращают в красавиц

В телепроект «Перезагрузка» попасть можно бесплатно (как это сделать — в самом конце статьи). Специалисты шоу, в котором молодым женщинам помогают меняться, лучшие в своем деле, поэтому и результаты их работы впечатляют. В программе работают психолог, стилисты, визажисты. Но перемены, которые остаются с девушками надолго происходят, благодаря ведущему пластическому хирургу Frau Klinik Андрею Копасову, косметологу и стоматологу-хирургу, ортопеду. Конечно, всем девушкам делают профессиональный макияж, меняют цвет волос, подбирают одежду. Мы расскажем о переменах, которые останутся с героинями надолго (помимо уверенности в себе).

ИРИНА на проекте «Перезагрузка позиционировала себя активным пользователем женского форума, там она получала нужные советы. На шоу „Перезагрузка“ Ира пришла, так как осознала, что не все интернет-советы ценны. Из завсегдатая „мамских форумов“ сделали кинозвезду.

Фото: www.frauklinik.ru ЧТО СДЕЛАЛИ?

1. Инъекции ботокса в область лба в целях снижения мимической активности и коррекции морщинок;

2. Гармонизация черт лица: восполнение недостающего объема в области средней трети лица путем введения филлера (моделирование скул) и последующая коррекция носогубных складок с помощью процедуры контурной пластики;

3. Лечение кариеса, отбеливание зубов.

ЯНА пережила три неудачных брака, которые, по ее мнению, разрушили жизнь. Пришло время меняться.

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ЧТО СДЕЛАЛИ?

1. Круговая подтяжка лица;

2. Инъекции ботокса в область лба и межбровья в целях коррекции мимических морщин;

3. Введение филлера на основе гиалуроновой кислоты для уменьшения выраженности носогубных складок (контурная пластика);

4. Работа над улучшением цвета лица и качества кожи в рамках процедуры фотоомоложения;

5. Снятие старой композитной реставрации и установка коронки; отбеливания зубов.

ОЛЬГА с ребенком оказались лишними в жизни главы их семьи Евгения. Героиня программы «Перезагрузка» из-за мужа лишилась крыши над головой. Однажды этот мужчина уже обманывал доверие жены, повесив на нее кредит.

Фото: www.frauklinik.ru ЧТО СДЕЛАЛИ?

1. Бесшовную блефаропластику для удаления жировых грыж и устранения «мешков» под глазами;

2. Коррекцию асимметрии лица с помощью процедуры контурной пластики филлером на основе гиалуроновой кислоты;

3. Инъекции ботокса в область носогубных складок и вокруг глаз для коррекции мимических морщин;

ЯНА переехала в Москву из маленькой деревни. Застенчивая молодая женщина мечтает стать примером для своей дочки.

Фото: www.frauklinik.ru ЧТО СДЕЛАЛИ?

1. Ринопластику с коррекцией дыхательной функции и устранением горбинки;

2. Чистку лица, устранение камедонов.

3. С помощью мезотерапии кожа лица была глубоко увлажнена и насыщена витаминами;

4. Легкое увеличение губ и моделирование их формы, благодаря процедуре контурной пластики;

5. Лечение кариеса, полировка эмали зубов.

ИРИНА — мама 3-х очаровательных дочек. Воспитание и игры, посещение детских кружков, домашние дела, забота о муже и пожилых родителях — это стандартный список ежедневных задач Иры. Как и большинства молодых мам, поэтому на «Перезагрузке» учат любить себя.

Фото: www.frauklinik.ru ЧТО СДЕЛАЛИ?

1. Увеличили грудь с одновременной коррекцией асимметрии;

2. С помощью филлера на основе гиалуроновой кислоты устранение морщин в области межбровья;

3. Бьютификация черт лица: контурная пластика скуловой области, коррекция носогубных складок;

4. Лазерную шлифовку, благодаря чему сузили расширенные поры, выровняли тон кожи;

5. Устранение щербинки, отбеливание зубов.

Отправить заявку на участие в телепроекте «Перезагрузка» можно по адресу perezagruzkatnt@gmail.com