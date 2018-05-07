«Не Ваше это»: дерзкий образ состарил Алену Свиридову

55-летняя певица Алена Свиридова предпочитает только подчеркивать достоинства своей внешности с помощью легкого естественного макияжа. Выяснилось, что это было наиболее правильным решением для женщины, ведь с яркими смоки-айс она выглядит намного старше.

По собственному признанию, Алена Свиридова следит за своей фигурой, занимаясь пилатесом и латиноамериканскими танцами, что позволяет ей удерживаться в одном весе на протяжении многих лет. Для того же, чтобы сохранить молодость лица, певица прибегает к инъекциям ботокса. Очевидно, что Свиридова прекрасно выглядит, но все-таки 18 лет ей не дашь, а потому некоторые вещи, совсем не подчеркивающие достоинства женщины, лучше оставить в прошлом.

По мнению многих поклонников певицы, в прошлом точно нужно оставить броский макияж глаз, подчеркивающий морщины и зрительно старящий женщину, при этом еще и делая ее менее узнаваемой — далеко не все сразу смогли понять, кого видят на фотографии: «Старит, мне не нравится. Пропала женственность. Извините, но это моё мнение» «Сразу возраст налицо» «Ой, даже не поняла, кто это.. по-моему не очень, извините» «Сразу сильно заметно под глазами и вокруг множество реальных таких морщин» «Нет не идёт, лицо стало темнее, старше, возвращайтесь в наш 18 год! Здесь моложе, свежее…» «Алена, Вам больше к лицу образ женственный. Не Ваше это» А вот укладку Алены саму по себе многие оценили по достоинству, отметив, что она прибавляет облику певицы интересной дерзости, но при этом не слишком, и могла бы отлично уравновесить образ, если дополнить ее более натуральным макияжем.

Помимо физической активности, Свиридова старается следить за своим питанием, не съедая лишнего. Однако это удается ей далеко не всегда — недавно певица сама призналась, что порой ей не хватает силы воли вовремя остановиться. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!