7 нишевых ароматов, которые вы полюбите с первого вдоха

Нишевая парфюмерия, которая по своей изначальной задумке была создана для узкого круга ценителей качественных ароматов, уверенно завоевывает любовь среди покупателей. Все мы стремимся к индивидуальности, а селективные ароматы отличный способ подчеркнуть её.7 нишевых ароматов, которые вы полюбите с первого вдохаНишевая парфюмерия разительно отличается от ароматов

представленных в масс-маркете, выпускается ограниченным тиражом, а найти её можно в небольшом количестве магазинов или концепт-сторах.

Селективные ароматы имеют более сложное строение, и именно в них можно найти

необычные ноты: грибы, сигаретный дым, винил… Для создания таких ароматов

парфюмеры используют только самое качественное сырье, отдают предпочтение натуральным

компонентам и стараются снизить использование химии. Если решиться на приобретение нишевого парфюма, то можно быть абсолютно уверенным в том, что плата будет произведена не за флакон и не за рекламу с участием известной модели, а за его содержимое. Селективные марки вообще держаться в стороне от рекламных кампаний и не продвигают свою продукцию в СМИ, она говорит сама за себя. Количество нишевых ароматов растет с каждым годом, поэтому парфюм можно подобрать под определенную ситуацию, настроение или, более

глобально, время года. Зимой хочется, чтобы аромат нас согревал, а летом, чтобы

дарил прохладу и не душил своим ярким шлейфом.

При выборе летнего парфюма стоит соблюдать несколько правил. Необходимо помнить о том, что носить парфюм на ярком солнце не стоит — он усиливает

фоточувствительность нашей кожи и, как результат, могут появиться ожоги или развиться аллергия. Если вам крайне сложно расстаться с любимым ароматом, то нанесите его на одежду или аксессуары.

Парфюмеры советуют подбирать летний парфюм интуитивно, если летом вы грезите о том, чтобы охладиться, то и аромат нужно подбирать с соответствующими свежими

нотами. Цитрусовые, травяные, акватические и цветочные ноты могут

одновременно взбодрить и успокоить, поэтому они идеально подойдут для лета. Tepidarium (Cale Fragranze D`Autore) Аромат Tepidarium от бренда Cale Fragranze D'Autore — это ода свободе и покою, реализованная в тёплом, сладком, приятном аромате. Цитрусовые

оттенки, горько-сладкие и динамичные, призывают познать и исследовать

этот парфюм от начала до конца. EMULSIONE LIBERA (Peccato Originale) EMULSIONE LIBERA от Peccato Originale — универсальный аромат.

Беспроигрышный выбор — для себя или в качестве приятного подарка.

Композиция, которая нравится абсолютно всем, независимо от пола,

возраста и социального статуса. В меру сладкое и чуть-чуть свежее, немного пряное и умеренно острое, деликатное и эпатажное одновременно… И финальные аккорды — головокружительные, волнующие, фееричные — благородное амброво-мускусное послевкусие и пикантная нежность зеленого чая в сдержанном обрамлении благородных древесных нот. Musk Oriental Goldskin (Ramon Molvizar) Роскошный и нежный аромат Musk Oriental Goldskin эксклюзивной линии ароматов Ramon Molvizar отправляет в путешествие по Востоку с его тёплыми звёздными ночами, сказочными

шатрами, экзотическими цветами и царящей повсеместно атмосферой томной

чувственности. Парфюмерная композиция построена вокруг соблазнительного звучания мускуса с нотами цветов и пряностей. Внутрь флакона помещены листики 22-каратного золота, которое при нанесении остаётся на коже мерцающей драгоценной пыльцой. VOILE CONFIT (Francesca Dell`Oro) Аромат Voile Confit Francesca Dell`Oro — игривый и беззаботный, такой же, как и ваше

настроение. Мягкая сладость цукатов и карамели, дерзкая

цитрусово-имбирная свежесть, лакомая сочность красных ягод и нежные

ванильно-мускусные объятия — смешать, но не взбалтывать! FLEURDENIA (Francesca Dell`Oro) Еще один аромат Francesca Dell`Oro Fleurdenia — это мягкая и бархатистая композиция объединяющая благородное тепло мускуса и насыщенную густоту сиамской бензойной смолы с цветочной экспрессией, приглушенной чувственностью жасмина и волнующей томностью иланг-иланга. LOTUS DE HANOI (EIFFEL) Одним из символов Ханоя, название которого переводится как «окруженный

рекой» является мост Лонг Бьен «Long Bien», построенный по проекту

Густава Эйфеля в период с 1989 по 1902 год. Его ассиметричный силуэт

особенно красив вечером, в обрамлении лучей закатного солнца, когда в остывающем воздухе запахи водяных и прибрежных цветов соединяются с ароматами мягкой, прохладной свежести и влаги — именно эти аккорды

являются главными акцентами композиции LOTUS DE HANOI. BALI (Parfume du Voyage) Бали — остров гор и вулканов, джунглей и храмов, пальм и бесконечных

песчаных пляжей, волн и коралловых рифов. Местные жители называют его «островом богом», а туристы — раем на земле. Чем же может благоухать

воздух в раю? Parfum du Voyage создавая аромат BALI решил, что воздух в раю наполнен цитрусовой прохладой, кокетливой сладостью франжипани, мягким сливочным сандалом и лакомой ванилью. Читайте также: Парфюмерный гороскоп: Какие духи предпочитают разные знаки зодиака Что подарить девушке: 16 ароматов для тех, кто любит духи