Как зубы мудрости влияют на внешность

В погоне за скулами «как у Анджелины Джоли » некоторые осваивают техники контурирования Ким Кардашьян , другие колят филлеры в скуловую зону, а самые отчаянные узнали о волшебной операции по удалению зубов мудрости и уже спешат в стоматологию. Разбираем, на что способна эта манипуляция, и разрушаем бытующие мифы.

Небольшой ликбез

Зубы мудрости, или «восьмерки», изначально были предназначены для пережевывания жесткой пищи. С появлением смузи, мягких стейков и нежных круасанов, надобность в них отпала. Они потеряли свои жевательные функции и затаились до того момента, как придет время их удалять. Почти все мы родились с зачатками "восьмерок", но у некоторых счастливчиков они могут так никогда и не прорезаться. Рассказываем, каких неприятностей можно ждать от затаившихся «друзей» и разбираем все за и против их удаления.

Острые скулы

Спешим разбить твои надежды на то, что удаление зубов мудрости может подарить тебе точеные черты лица. После манипуляции образуется маленькая лунка, а в течении трех месяцев на ее месте образуется новая костная ткань. Научно доказано, что изменений во внешности не может быть. Поверь нам, сколько бы зубов ты не удалила, едва ли это поможет заполучить острые скулы. А вот если решишь их оставить, то будь готова к тому, что по мере прорезания может появится отечность, и щеки будут казаться пухлее.

Вечная молодость

Еще один популярный миф о восьмерках: они помогают предотвратить обвисание овала лица и продлить молодость. Аргумент, напрочь разбивающий эту гипотезу тот же, что и в прошлом пункте. Овал лица держится на костной ткани, поэтому учитывая ее быстрое восстановление после операции, никаких потерь для твоей красоты нет и быть не может.

Неправильный прикус

А вот то, чем ты действительно рискуешь, решив оставить зубы мудрости, — так это идеальная улыбка. "Восьмерки" очень редко растут ровно, иногда и вовсе расположены горизонтально. При неправильном расположении будет трудно избежать смещения всего зубного ряда. Особенно обидно, если ты долго исправляла неправильный прикус брекетами, а заветная голивудская улыбка опять оказалась под угрозой. С процедурой по удалению лучше не тянуть, восьмерки способны вызвать видимое смещении спустя всего лишь год.