Victoria’s Secret представили новую линейку ароматов Beauty Very Sexy Now

Victoria’s Secret представили новую линейку Beauty Very Sexy Now, которая порадует двумя летними ароматами: Wild Palm и Beach. В линейку входят парфюмерная вода, скраб для тела с морским песком и бронзовое ароматизированное масло-хайлайтер.

Аромат Wild Palm из линейки Very Sexy Now выходит за пределы пляжа, чтобы уловить дыхание тропических сумерек. В основе аромата лежит таитянский цветок монои. Одновременно густой, мягкий и слегка пряный сексуальный цветочный запах смешивается с соленым кокосом и туберозой, чтобы создать по-настоящему женственный, тропический аромат. Стильные нотки цитруса и сочной карамболы добавляют блеск лепестков и позволяют почувствовать поцелуй лунного света. Чувственный жидкий янтарь смешивается с насыщенными бобами тонка и древесным ароматом georgywood и погружает нас в атмосферу влажного ночного воздуха.

В аромате Beach из линейки Very Sexy Now скрывается запах знойного дня, проведенного на уединенном частном пляже. Морские, озоновые и соленые нотки смешиваются и дарят морскую свежесть с дуновением легкого бриза. Прикосновение уникальных красных водорослей переносит на океанский берег. Сверкающий итальянский бергамот пробуждает в сердце тепло летнего солнца. Цветы апельсина и капелька плюмерии бодрят и напоминают о тропических растениях, трепещущих от пляжного ветерка. Чувственный мускус, густой кокос и теплая ваниль сплетаются в нашей фирменной Золотой Песочной Гармонии.