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Ксения Бородина переборщила с загаром
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Ксения Бородина переборщила с загаром 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Ведущая сама назвала себя «курочкой-гриль на выезде».
На майские праздники телеведущая решила устроить себе небольшой отпуск в жарких странах. Поехала она на отдых в Арабские Эмираты с дочками и подругой, а вот ее муж остался дома. Ксюша почти каждый день признается, что очень скучает по любимому мужчине, а из развлечений позволяет себе только позагорать на пляже. И, похоже, не жалеет себя и не пользуется даже обычным санскрином.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
5 Май 2018 в 7:28 PDT  За пару дней Бородина успела продемонстрировать своим подписчикам не только с десяток модных купальников, но и обгоревшую почти до алого цвета кожу.
Одно из последних фото и вовсе выглядит нелепо: видно, что руки и грудь Ксении весьма сильно сгорели. При этом Бородина не поленилась сделать полноценный макияж: тональное средство, хайлайтер, капелька бронзатора. Поклонники наперебой начали советовать своей любимице хорошие солнцезащитные средства, чтобы защитить кожу.
Последует ли Ксюша их рекомендациям? Ведь в отличие от своих звездных коллег Бородина часто пренебрегает правилами идеального загара. Например, когда зимой она отдыхала на Сейшелах, ее микрошорты не скрывали, что цвет ног ведущей переходит от шоколадного к почти белому. Впрочем, с такой фигурой, как у Ксении, можно позволить себе любой загар: стройности матери двоих детей могут позавидовать даже совсем молодые девушки. Недаром ее фото в купальниках набирают сотни тысяч лайков за считанные часы.
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