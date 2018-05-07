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Повторяйте: 4 бьюти-хака Рианны
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Повторяйте: 4 бьюти-хака Рианны 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Почему вам все еще нужен конутринг, как сделать взгляд распахнутым и научиться создавать идеальный макияж самостоятельно — певица дает четыре универсальных совета, которые помогут вам оставаться прекрасной в любой ситуации.
Контуринг — ваш лучший друг
«Я начала применять контуринг, когда набрала лишний вес», — признается певица. Она отмечает, что важно контурировать лицо в соответствии с вашими индивидуальными особенностями, а не следовать урокам на Youtube вслепую. Рианна советует подбирать цвет средства, близкий по оттенку к тону ваших волос, хорошо растушевывать скульптор и не забывать о контуринге шеи — это визуально сделает ее длиннее.
Лучшие консилер — «теплый» консилер
Рианна советует сначала «разогреть» средство на тыльной стороне ладони, а затем нанести под глаза: так консилер лучше растушевывается и ложится, «тая» от тепла кожи.
В вашем макияже должна быть изюминка
Любимый бьютихак певицы — наносить хайлайтер во внутренний угол глаза, что делает взгляд более распахнутым и выразительным.
Учитесь на себе
«Лицо — ваш лучший учитель», — делится певица. Вы сможете сделать макияж лучше визажистов, если не будете бояться экспериментов.
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