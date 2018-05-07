Повторяйте: 4 бьюти-хака Рианны

Почему вам все еще нужен конутринг, как сделать взгляд распахнутым и научиться создавать идеальный макияж самостоятельно — певица дает четыре универсальных совета, которые помогут вам оставаться прекрасной в любой ситуации.

Контуринг — ваш лучший друг

«Я начала применять контуринг, когда набрала лишний вес», — признается певица. Она отмечает, что важно контурировать лицо в соответствии с вашими индивидуальными особенностями, а не следовать урокам на Youtube вслепую. Рианна советует подбирать цвет средства, близкий по оттенку к тону ваших волос, хорошо растушевывать скульптор и не забывать о контуринге шеи — это визуально сделает ее длиннее.

Лучшие консилер — «теплый» консилер

Рианна советует сначала «разогреть» средство на тыльной стороне ладони, а затем нанести под глаза: так консилер лучше растушевывается и ложится, «тая» от тепла кожи.

В вашем макияже должна быть изюминка

Любимый бьютихак певицы — наносить хайлайтер во внутренний угол глаза, что делает взгляд более распахнутым и выразительным.

Учитесь на себе

«Лицо — ваш лучший учитель», — делится певица. Вы сможете сделать макияж лучше визажистов, если не будете бояться экспериментов.