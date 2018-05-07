Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью 

1/7 Так Илька Брюль выглядела в раннем детстве. Фото: @ilkabruehl

2/7 Девочка часто слышала обидные слова в свой адрес, но ей удалось превратить свои недостатки в достоинства. Она перенесла множество операций, чтобы выглядеть "нормально". Фото: @ilkabruehl

3/7 Несколько лет назад знакомый фотограф предложил Ильке стать моделью для его портфолио. После недолгих раздумий девушка согласилась. Эта фотосессия круто изменила ее жизнь. Фото: @ilkabruehl

4/7 Выложив снимки в свой микроблог, Илька с удивлением обнаружила, что люди положительно оценивают ее внешность. Девушка решила поделиться с людьми своей историей, чтобы люди, считающие свою внешность далекой от принятых стандартов научились принимать себя. Фото: @ilkabruehl

5/7 "Я хочу напомнить вам, что некрасивых людей просто нет. Каждый уникален и красив по-своему. Уродлив лишь тот, у кого уродлива душа", — говорит Илька. Фото: @ilkabruehl

6/7 Сейчас Илька Бриль — одна из самых востребованных моделей мира. Фотографы сравнивают ее со сказочным существом или созданием, явившимся с другой планеты. Фото: @ilkabruehl