Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью 

Говорят, не родись красивой… Только в нашем жестоком мире людям, которые выбиваются из общей массы, имея какие-то дефекты внешности, приходится очень непросто.
Начинается все в раннем детстве, когда сверстники дразнят "неправильного" ребенка за излишнюю полноту, худобу, высокий или низкий рост, веснушки, кривой нос (нужное подчеркнуть). Но практика показывает, что даже самые ужасные свои недостатки вполне реально превратить в достоинства. История немецкой девушки Ильки Брюль — прекрасный тому пример.
Девочка родилась с редким дефектом — расщелиной лица и с ранних лет терпела издевательства соседских детей из-за своей нестандартной внешности. Но нападки сверстников не заставили девушку опустить руки и спрятаться за семью замками, чтобы оплакивать свою несчастную жизнь. Напротив, Илька перенесла множество операций и стала успешной моделью, работать с которой хотят многие известные мировые бренды.
История «дефектной» модели — в фотогалерее.