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Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью
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Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью 

Рамблер 1 час назад
Красота — понятие субьективное и то, что одни считают ужасным, другие возведут в идеал.
1/7  Так Илька Брюль выглядела в раннем детстве.
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2/7  Девочка часто слышала обидные слова в свой адрес, но ей удалось превратить свои недостатки в достоинства. Она перенесла множество операций, чтобы выглядеть "нормально".
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3/7  Несколько лет назад знакомый фотограф предложил Ильке стать моделью для его портфолио. После недолгих раздумий девушка согласилась. Эта фотосессия круто изменила ее жизнь.
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4/7  Выложив снимки в свой микроблог, Илька с удивлением обнаружила, что люди положительно оценивают ее внешность. Девушка решила поделиться с людьми своей историей, чтобы люди, считающие свою внешность далекой от принятых стандартов научились принимать себя.
Фото:
5/7  "Я хочу напомнить вам, что некрасивых людей просто нет. Каждый уникален и красив по-своему. Уродлив лишь тот, у кого уродлива душа", — говорит Илька.
Фото:
6/7  Сейчас Илька Бриль — одна из самых востребованных моделей мира. Фотографы сравнивают ее со сказочным существом или созданием, явившимся с другой планеты.
Фото:
7/7  Девушка считает, что все наши страхи и проблемы только в наших головах. И призывает становиться смелее, рушить стандарты и менять устоявшиеся правила.
Фото:
Говорят, не родись красивой… Только в нашем жестоком мире людям, которые выбиваются из общей массы, имея какие-то дефекты внешности, приходится очень непросто.
Начинается все в раннем детстве, когда сверстники дразнят "неправильного" ребенка за излишнюю полноту, худобу, высокий или низкий рост, веснушки, кривой нос (нужное подчеркнуть). Но практика показывает, что даже самые ужасные свои недостатки вполне реально превратить в достоинства. История немецкой девушки Ильки Брюль — прекрасный тому пример.
Девочка родилась с редким дефектом — расщелиной лица и с ранних лет терпела издевательства соседских детей из-за своей нестандартной внешности. Но нападки сверстников не заставили девушку опустить руки и спрятаться за семью замками, чтобы оплакивать свою несчастную жизнь. Напротив, Илька перенесла множество операций и стала успешной моделью, работать с которой хотят многие известные мировые бренды.
История «дефектной» модели — в фотогалерее.
Женский форум
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