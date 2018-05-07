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Ручной биопринтер из Канады затянет раны живой кожей
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Ручной биопринтер из Канады затянет раны живой кожей 

TechCult 58 минут назад
Фото: TechCult
Четыре года назад стало известно о создании 3D-принтера размером с микроволновку, способного печатать кожные трансплантаты для лечения ожогов. Часть группы разработчиков продолжила исследования, в результате чего недавно было создано портативное устройство, печатающее искусственную кожу непосредственно на месте ожогов. Команда исследователей из университета Торонто во главе с Навидом Хакими и Акселем Гюнтером создала гаджет размером с обувную коробку. Механизмом своей работы он напоминает диспенсер скотча, правда, вместо него он выдает полосы ткани на основе альгината (вытяжка из морской водоросли ламинария).
На нижней стороне каждой полосы нанесены биочернила, в состав которых входят клетки кожи и коллаген, белок, составляющий основу соединительной ткани и обеспечивающий ее эластичность и прочность. Это самый прочный белок в составе кожи, он играет важную роль в заживлении ран.
При весе менее килограмма, устройство без особой предварительной подготовки за две минуты покрывает рану напечатанным трансплантатом. Эффективность его работы была подтверждена в процессе опытов на крысах и свиньях.
Сейчас ученые планируют увеличить размер трансплантата. Это позволит обрабатывать более обширные раны и уже в недалеком будущем даст возможность приступить к клиническим испытаниям на людях.
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