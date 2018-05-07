Для него: лучшие бьюти-средства для мужчин

Для лица

Быстрый ритм современной жизни, стрессы, плохая экология приводят к появлению хронической усталости, отражающейся в первую очередь на коже лица. Потеря тонуса и эластичности, отеки, мелкие морщинки, тусклый цвет лица — это первые признаки хронического стресса мужской кожи, которые со временем приводят к развитию преждевременного старения.

Ревитализирующий энергетический коктейль MENCODE Total Revitalizer от EGIA Biocare System (Италия) — настоящая «скорая помощь» для мужской кожи. Ведь восстанавливающая формула энергетического коктейля активизирует все биологические процессы.

Масло маракуйи и витамины увлажняют и тонизируют кожу. Кофеин способствует снятию отечности, пантенол позволяет забыть о раздражениях и покраснениях, усиливая регенеративные процессы, а экстракт снежной водоросли и гликоген активируют процессы выработки энергии в клетках, восстанавливая здоровую структуру кожи.

Ну а если уже пора задуматься о лифтинге, а сама мысль об инъекциях или пластике приводит в ужас, то в помощь — удивительное средство от швейцарской марки Cholley.

Гель-сыворотка BIOFORCE LIFTING GEL обладает лифтинговым эффектом и идеально подходит для кожи лица и шеи. Входящие в состав полипептиды поддерживают правильную структуру кожи и основные ее функции, помогают восстановиться при повреждениях. Примечательно, что эту сыворотку можно использовать даже в чувствительной зоне вокруг глаз и губ — для разглаживания морщин, устранения отечности и темных кругов под глазами.

Для волос

Корень женьшеня считается королем китайской медицины и косметологии. Проще вспомнить те средства, в которые китайцы не добавляют женьшень. В составе шампуней он улучшает кровообращение кожного покрова головы, служит отличной защитой, питает, увлажняет. Поэтому укрепляющий шампунь из мужской линии Lisap Milano подойдет как для мужчин с нормальными волосами, так и для тех, кто стал замечать, что их шевелюра начинает редеть.

Это средство отлично укрепляет корни волос, а также хорошо освежает и тонизирует кожу головы. Помимо корня женьшеня, шампунь содержит семена моринги, которые улучшают структуру волос и предотвращают появление секущихся концов.

Для рук Еще со времен Пушкина уход за руками быть важной частью ежедневного ритуала любого мужчины. Помните его фразу: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»? Так вот, бренд ORLY специально для сильной половины человечества выпустил препарат для мужского маникюра Nails For Males от ORLY.

Это уникальное матовое покрытие, которое совершенно натурально смотрится, защищает ногти от внешних воздействий, выравнивает, придает ухоженный вид, не оставляет блеска и подчеркивает безукоризненность рук. Мужчины и не заметят, как Nails For Males, наряду с другими любимчиками, займет достойное место на полке в их ванной комнате.