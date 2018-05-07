Кэти Перри сильно похудела и вернулась к образу с длинными черными волосами

Кэти Перри стала главной звездой вечеринки, которая была посвящена запуску нового сезона телешоу American Idol. На ковровой дорожке 33-летняя певица была просто восхитительна! В качестве основы образа она выбрала красное облегающее платье Alexis Mabille с необычной многослойной драпировкой сзади. В этом наряде Кэти, которая всегда была склонна к легкой полноте, выглядела очень постройневшей.

Интересно, что ради этого выхода певица вернулась к своему старому образу — длинным темным волосам, уложенным волнами (вероятнее всего, это был парик, ведь еще несколько недель назад мы видели ее с очень короткой стрижкой).

Кэти Перри

Кэти Перри

Свой образ Кэти Перри дополнила массивными украшениями и броским мейкапом — все как в старые добрые времена начала ее карьеры! Кажется, единственное, чего не хватало в ее образе — кольца на «том самом» пальце (может быть, она сочла его здесь лишним?) Напомним, недавно певица рассказала, что она «помолвлена и очень счастлива». Подразумевается, что женихом красавицы стал актер Орландо Блум, с которым она начала встречаться в 2016 году.

Кэти Перри

На обновленном шоу American Idol — телешоу телеканала Fox, где начинающие американские исполнители соревнуются за звание лучшего — Кэти Перри выступает в качестве одного из наставников.