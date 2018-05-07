Заморить червячка. Почему вода так опасна для червей

Почему земляные черви выползают на поверхность во время дождя?

Наверное, каждый из нас задавался подобным вопрос не только в детстве, но и уже в сознательном возрасте. Разобраться в этом вопросе «Вечерке» помогла ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова , доктор биологических наук Елена Темерева.

— Дело в том, что черви могут дышать только кожей. У них нет специальных каких-то органов, — отмечает Елена Николаевна. — И когда кожа влажная, а это случается во время дождя, они могут выползти, чтобы этой кожей дышать.

По словам доктора биологических наук, единого мнения по этому поводу нет.

— Например, есть идея, что дождь затапливает их норки. А поскольку в воде дышать они не могут, то поэтому они и выползают на поверхность, — говорит ученый. — Им нужно, чтобы кожа была именно влажной.

Есть и другое мнение на этот счет.

— Существует идея, что только в дождь черви могут расселяться. Так, выползти на поверхность земли проще, нежели ползти в толще, — говорит Елена Темерева. — Поэтому расселяться они могут в какие-то влажные дни.

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