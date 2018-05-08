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Директор Каннского фестиваля о запрете селфи: вы не на себя смотреть приехали
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Директор Каннского фестиваля о запрете селфи: вы не на себя смотреть приехали 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Перед открытием 71-го Каннского кинофестиваля директор смотра Тьерри Фремо собрал внеочередную пресс-конференцию, в рамках которой пообщался с журналистами на важные для них и мероприятия темы, сообщает USA Today.
В частности, Фремо затронул тему запрета селфи на красной дорожке, установленного в этом году. «Ужасно, что это для кого-то так важно. Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть фильмы», — отчитал директор киносмотра потенциальных любителей селфи.
Ранее в конце марта Тьерри Фремо распорядился запретить селфи на красной дорожке, а также отменить утренние пресс-показы перед вечерними премьерами конкурсных картин. Он объяснял запрет тем, что селфи замедляют процесс прохода гостей фестиваля и приводят к постоянным сдвигам в расписании.
Также на пресс-конференции Фремо рассказал, что в будущем в основном конкурсе фестиваля будет участвовать больше женщин-режиссеров.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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