Игра по новым правилам: во Франции открылся Каннский фестиваль

Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

На день раньше

В этом году фестиваль, как заметил его президент Пьер Лескюр, максимально обновляет свой формат. Изначально смотр был запланирован на 9-20 мая, однако впоследствии даты сдвинулись на один день. Таким образом, закрытие фестиваля пройдет в субботу вместо воскресенья, что, по словам организаторов, сбалансирует график показов и повысит престиж мероприятия.

Престиж престижем, но погода в начале мая нестабильна даже на Лазурном берегу Франции. Полдня над Дворцом фестивалей гуляли тучи, но ровно к красной дорожке небо просветлело и выглянуло солнце, так что дамам не пришлось мёрзнуть в открытых платьях.

"Все знают"

По красной дорожке проследовали культовый американский режиссер Мартин Скорсезе, американская актриса Джулиана Мур в ярко-алом платье с кейпом, продюсер фильма «Лето» Илья Стюарт , украинский режиссер Сергей Лозница , чей фильм «Донбасс» будет открывать второй по важности конкурс Канн «Особый взгляд». Глава его жюри, актер Бенисио Дель Торо появился на дорожке в белом смокинге. Также в последний момент стало известно, что в жюри включили молодого российского режиссёра Кантемира Балагова . Он выбрал для открытия традиционный черный смокинг.

Президент жюри основного конкурса, австралийская актриса Кейт Бланшетт, появилась в черном гипюровом платье с кружевами и открытой спиной. Черный выбрала и член жюри Кристен Стюарт , а ее французская коллега Леа Сейду надела серебряное прозрачное платье. Все жюри появилось на дорожке вместе.

Последней на дорожке появилась съемочная команда фильма открытия «Все знают» режиссера Асгара Фархади. Это первый фильм не на французском и не на английском языках, который открывает смотр с 2004 года. Картина также участвует в борьбе за Золотую пальмовую ветвь, что фильму открытия позволяют редко. Пенелопа Крус, так же как Бланшетт и Стюарт, выбрала черный, появившись перед фотографами в пышном кружевном платье, а ее супруг и партнер по фильму надел темно-синий расшитый смокинг. Они проследовали в зал и под общие аплодисменты заняли места в режиссерском ряду.

Знаменитый поцелуй

По традиции, фасад Дворца фестивалей украшает гигантский плакат. В этом году на постере изображен кадр из фильма Жан-Люка Годара 1965 года «Безумный Пьерро». Герои Жан-Поля Бельмондо Анны Карины , сбежавшие из Парижа к морю, сливаются в поцелуе. Символично, что Карина почтила церемонию своим присутствием и прошла по дорожке, украшенной ее плакатом.

По словам пресс-службы фестиваля, постер вдохновлен работами фотографа Жоржа Пьерра, который за свою тридцатилетнюю карьеру обессмертил съёмки сотни фильмов.

Плакат был создан графическим дизайнером Флор Макин, которая вдохновляется поп-культурой и смешивает графику, рисование и цифровое искусство, создавая новый красочный мир.

Фестиваль без привилегий для критиков…

Впервые одновременно со съемочной командой и гостями смотра фильм открытия покажут и журналистам. Раньше у критиков была привилегия увидеть картину раньше, чем все, но не в этот раз.

Директор фестиваля Тьерри Фремо долгое время ломал голову над тем, как ограничить реакцию прессы на фильмы программы до их мировой премьеры. Организаторам не нравилось, что после утренних показов журналисты сразу же высказывали свое мнение в интернете и зачастую неласково. В Канне вообще непринято сдерживать чувства и на пресс-показах фильм или освистывают или встречают аплодисментами, иногда и то и то происходит одновременно.

Подобное поведение, конечно же, не может прийтись по душе создателям картин, которые, прочитав критику в интернете, вынуждены выходить на красную дорожку перед вечерней премьерой и улыбаться на камеры. Так, многие западные журналисты процитировали любимца Каннского фестиваля Ксавье Долана , который признался, что после негативных отзывов на его «Это всего лишь конец света» на премьере чувствовал себя «мертвым изнутри».

Таким образом, чтобы уберечь чувствительных деятелей искусства от жестокосердной прессы, организаторы фестиваля отменили утренние показы для журналистов перед мировыми премьерами и сдвинули их на вечер. Если учесть, что Дворец фестивалей и так с трудом справляется с возрастающим с каждым годом потоком журналистов и многие просто-напросто не попадают на фильмы, отмена утренних показов, по мнению старожил смотра, может провести к логистической катастрофе.

…и без сэлфи на красной дорожке

Фестиваль суров не только к журналистам, но и к своим гостям, и вообще в целом всегда отличался снобизмом. И если несколько лет назад организаторы запретили женщинам появляться на красной дорожке в обуви без каблука, то в этом году фестиваль запретил сэлфи.

Когда оказываешься перед Дворцом фестивалей на Лазурном берегу, рука сразу тянется к телефону, дабы запечатлеть этот сакральный момент. Сэлфи не гнушаются не только простые смертные, но и мировые звезды. Однако фестиваль — это не только торжество кинематографа, но и огромная организаторская машина, в которой все строго распределено по минутам, а сэлфи задерживают премьеры и вселяют неразбериху в отлаженный процесс. Так что вердикт директора фестиваля Тьерри Фремо был окончательным.

"Это некрасиво. Это гротескно. Это нелепо. Мы хотим вернуть фестиваль в рамки приличий", — процитировало Фремо издание Telegraph.