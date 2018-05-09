Открытие Каннского кинофестиваля: сильные женщины и запрет на

Киносмотр на Лазурном берегу в этом году дал понять — слабый пол он в обиду не даст.

Среди девяти членов жюри на этот раз, пять — дамы, небывалый случай! И возглавляет его умница и красавица Кейт Бланшетт. В компании с ней — актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду, режиссер Ава ДюВерней и певица Хаджа Нин.

Кристин Стюарт

Зато среди мужчин, которые в меньшинстве, есть и наш человек, режиссер Андрей Звягинцев . Вполне себе повод для гордости: до этого член жюри из России приглашался в Канны более 20 лет назад. А фильм Звягинцева «Нелюбовь» в прошлом году на фестивале заслужил как раз приз жюри. Компанию Андрею среди судей составляют его коллеги Дени Вильнев (автор «Бегущего по лезвию 2049») и Робер Гедигян , и актер Чан Чэнь.

Андрей Звягинцев

Хотя большинство дам на красной дорожке церемонии открытия предпочли наряды черного цвета, это было связано со стилем, а не с протестом, как на «Оскаре». И все же «дело Харви Вайнштейна » (в начале года американского продюсера многие известные актрисы обвинили в домогательствах — прим. wday.ru ) оказало сильное влияние на Каннский киносмотр.

Леа Сейду

Это почувствовали на себе даже журналисты. На этот раз в фестивальные сумки были вложены не только красочные пресс-материалы, но и небольшая памятка с… номером телефона, которым может воспользоваться каждый, кто посчитает себя жертвой сексуальных домогательств. Все посмеялись, но памятку сохранили. На всякий случай.

Фильмом открытия на этот раз стала лента иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают», где сыграли супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Пара редко балует поклонников совместными выходами в свет, но на этот раз не разочаровала. Пройдя сначала по красной дорожке вместе с командой фильма, они вернулись к фотографам уже только вдвоем, вызвав невероятный восторг.

Кстати, еще одно новшество — селфи на дорожке в этом году официально запрещены! Их и до этого не приветствовали, но на этот раз все серьезно. По словам фестивального директора Тьери Фремо: снимать себя — травмоопасно! Что ж, проверить, согласны ли с ним звезды, можно будет в скором времени в их соцсетях.

Почетным гостем церемонии открытия стал режиссер Мартин Скорсезе . Он вышел на сцену и провозгласил 71 Каннский фестиваль открытым. Впрочем, позвал к себе для поддержки Кейт Бланшетт. Шерше ля фам, говорят французы. Ищите женщину. Но здесь точнее будет сказать — берегитесь.

Кристен Стюарт

Пенелопа Крус

Леа Сейду

Изабель Аджани

Кьяра Мастрояни

Кэндис Свейнпол

Каннский фестиваль — 2018: лучшие и худшие платья звезд

Сила «Нелюбви»: чем так хорош новый фильм Звягинцева

Читайте также: