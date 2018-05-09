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Открытие Каннского кинофестиваля: сильные женщины и запрет на
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Открытие Каннского кинофестиваля: сильные женщины и запрет на 

WDay.ru 18 часов назад
Фото: WDay.ru
Киносмотр на Лазурном берегу в этом году дал понять — слабый пол он в обиду не даст.
Кейт Бланшетт
Среди девяти членов жюри на этот раз, пять — дамы, небывалый случай! И возглавляет его умница и красавица Кейт Бланшетт. В компании с ней — актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду, режиссер Ава ДюВерней и певица Хаджа Нин.
Кристин Стюарт
Зато среди мужчин, которые в меньшинстве, есть и наш человек, режиссер Андрей Звягинцев. Вполне себе повод для гордости: до этого член жюри из России приглашался в Канны более 20 лет назад. А фильм Звягинцева «Нелюбовь» в прошлом году на фестивале заслужил как раз приз жюри. Компанию Андрею среди судей составляют его коллеги Дени Вильнев (автор «Бегущего по лезвию 2049») и Робер Гедигян, и актер Чан Чэнь.
Андрей Звягинцев
Хотя большинство дам на красной дорожке церемонии открытия предпочли наряды черного цвета, это было связано со стилем, а не с протестом, как на «Оскаре». И все же «дело Харви Вайнштейна» (в начале года американского продюсера многие известные актрисы обвинили в домогательствах — прим. wday.ru) оказало сильное влияние на Каннский киносмотр.
Леа Сейду
Это почувствовали на себе даже журналисты. На этот раз в фестивальные сумки были вложены не только красочные пресс-материалы, но и небольшая памятка с… номером телефона, которым может воспользоваться каждый, кто посчитает себя жертвой сексуальных домогательств. Все посмеялись, но памятку сохранили. На всякий случай.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Фильмом открытия на этот раз стала лента иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают», где сыграли супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Пара редко балует поклонников совместными выходами в свет, но на этот раз не разочаровала. Пройдя сначала по красной дорожке вместе с командой фильма, они вернулись к фотографам уже только вдвоем, вызвав невероятный восторг.
Кстати, еще одно новшество — селфи на дорожке в этом году официально запрещены! Их и до этого не приветствовали, но на этот раз все серьезно. По словам фестивального директора Тьери Фремо: снимать себя — травмоопасно! Что ж, проверить, согласны ли с ним звезды, можно будет в скором времени в их соцсетях.
Почетным гостем церемонии открытия стал режиссер Мартин Скорсезе. Он вышел на сцену и провозгласил 71 Каннский фестиваль открытым. Впрочем, позвал к себе для поддержки Кейт Бланшетт. Шерше ля фам, говорят французы. Ищите женщину. Но здесь точнее будет сказать — берегитесь.
Кристен Стюарт
Джулианна Мур
Пенелопа Крус
Виктория Боня
Виржини Ледуайен
Леа Сейду
Изабель Аджани
Кьяра Мастрояни
Джорджия Мэй Джаггер
Кэндис Свейнпол
Хлоя Севиньи
Лена Ленина
Хофит Голан
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Сила «Нелюбви»: чем так хорош новый фильм Звягинцева
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