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Летучая пользуется кремом за 45 тысяч рублей
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Летучая пользуется кремом за 45 тысяч рублей 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Именно столько стоит любимое средство звезды по уходу за лицом.
Сейчас Елена вместе с мужем Юрием отдыхает на острове Маврикий и делится оттуда умопомрачительными снимками в купальнике. Фанаты разглядывают их и засыпают ведущую вопросами на тему, как ей дается так хорошо выглядеть, любит ли она загорать, какими средствами для тела и лица пользуется. Летучая решила ответить всем и сразу и записала 45-минутное видео для своего канала на YouТube.
— Когда я езжу в жаркие страны, то сильно защищаю свою кожу, потому что она портится от солнца, появляются всяческие высыпания, — призналась звезда. — Если я лежу на пляже, то закрываясь от солнца. Мне не нравится, когда девушки или мужчины выглядят как жареные курочки.
Рассказала Лена и о салонных средствах по уходу за собой.
— Делаю уколы красоты, в частности, с гиалуроновой кислотой, аппаратные процедуры, чтобы сохранить свой овал лица, — разоткровенничалась Летучая. — И постоянно ухаживаю за собой дома. Утром делаю маску увлажняющую и освежающую, после съемок очищаю лицо специальными щетками с вибрацией. Очищение — это один из самых главных этапов. По поводу крема. Моя жемчужина — White Caviar Creme Extraordinaire. Я знаю, девочки, он не очень дешевый, но невероятно хороший.
Все волшебные баночки ведущая продемонстрировала наглядно. Девушек-подписчиц особенно заинтересовал крем для лица, о котором звезда говорила как о средстве нового уровня. Когда же фанатки нашли его в интернете, то написали Лене, что он и правда сказочный, особенно цена в 45 тысяч рублей! Со скидкой его можно приобрести за почти 34 тысячи, но все равно это сумма, на которую можно целый месяц снимать квартиру в Москве или улететь в отпуск по горящей путевке, да и сделать многое другое, а не просто намазать на лицо. Но осуждать ведущую никто не стал. Она честно рассказала о своих секретах красоты, и было бы удивительно, если бы звезда тратила на уход за собой столько же денег, сколько среднестатистическая девушка.
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