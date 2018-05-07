Крем для загара превратил девушку в Шрека

20-тилетняя Дэнни Брюс всегда мечтала иметь смуглую кожу. Девушка часто пользовалась автозагаром, но чаще всего была недовольна результатом. Британка решила попробовать новую марку, которая предлагала средство для тонирования кожи с названием «Darker than Dark» («Темнее темного»). Дэнни решила, что уж этот автозагар удовлетворит ее желание превратиться в смуглянку.

Кожа девушки действительно стала совершенно другого цвета. Только совсем не того, какой хотелось бы видеть Дэнни.

Вернее, сначала все шло прекрасно: Брюс уже после нанесения одного слоя средства превратилась в темнокожую женщину. Но буквально через несколько минут все пошло не по плану: кожа девушки внезапно начала приобретать зеленый оттенок.

В результате попыток стать смуглянкой Дэнни превратилась в принцессу Фиону из мультфильма про Шрека. Девушка сразу попыталась смыть автозагар, но это практически не помогло.

«Я была крайне обескуражена и пыталась прятаться от домашних, надев халат с длинными рукавами и капюшоном»,

— рассказывает Дэнни.

facebook.com/muadanni

Но потом девушка решила, что если не в силах изменить ситуацию, то стоит попробовать взглянуть на нее с другой стороны. После недолгих колебаний Дэнни разместила свои «оригинальные» фотографии на личной странице в социальной сети.

«У меня был выбор: расстраиваться и плакать или попробовать обернуть ситуацию в шутку и просто посмеяться над собой. Я выбрала второй вариант»,

— признается Брюс.

Пост Дэни прочитал более десяти тысяч человек. Некоторые комментаторы высказывали негодование и отмечали, что теперь боятся пользоваться автозагаром, другие решили поддержать девушку, отметив, что этот случай — отличная возможность сэкономить на костюме Халка или принцессы Фионы, и предлагали Дэни срочно устроить маскарад.

facebook.com/muadanni

В считанные дни девушка стала знаменитостью: ее историей поспешили поделиться такие издания как Sun, Mirror и Daily Mail. Но несмотря на внезапно обрушившуюся на нее популярность, Брюс не спешит выходить из дома, предпочитая дождаться момента, когда ее кожа вновь приобретет человеческий оттенок.