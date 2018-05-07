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Стало известно, как звезды маскируют полноту при помощи косметики
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Стало известно, как звезды маскируют полноту при помощи косметики 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
Кадр из видео-ролика YouTubeСтало известно, как звезды маскируют полноту при помощи косметикиГолливудские знаменитости, которые всегда находятся под прицелом камер папарацци просто обязаны выглядеть привлекательно. Впрочем, далеко не каждый день артистки и актрисы находятся в своей лучшей форме. Однако специально для таких случаев они и придумали способы маскировать свои недостатки при помощи косметики. И речь идет далеко не о несовершенствах кожи. Оказалось, что при помощи умелого макияжа можно даже «лишиться» десятка лишних килограммов. Певица Рианна (30) записала для поклонников 10-минутную видеоинструкцию по нанесению такого макияжа. В видеоролике знаменитость демонстрирует контуринг лица и комментирует собственные действия.
Я научилась контурингу, когда набрала вес: хотите верьте, хотите нет. Пригодится, когда вместо скул ты видишь на своем лице пухлые детские щечки.
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