Выбор экспертов и блогеров: 33 крутых новинки для отпуска

Термальная вода с SPF, бальзам для тела после загара, который поможет сохранить шоколадный оттенок кожи, маска для волос, которая за 5 минут восстановит пересушенные волосы, BB-капли для лица и нежный тинт для губ и щек, — эксперты выбрали лучшие новинки, которые сделают ваш отпуск еще прекраснее.

Для лица

Термальная вода Eau Thermale SPF30 Water Mist, Uriage

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Там, где я живу, солнечный сезон не прекращается никогда. Поэтому новые солнцезащитные средства пробую почти круглый год. В Uriage Eau Thermale SPF30 Water Mist буквально воплотился мой запрос к Вселенной. Это компактное солнцезащитное средство, которым можно «поправлять» слой крема с SPF в течение дня и носить его с собой в сумочке. Несколько раз этот маленький баллончик меня уже очень выручал!

Цена: около 400 руб.

Паровая маска для глаз с ароматом вишни, MegRhythm

Выбор блогера Вероники Заборовской

Если вы ни разу про пробовали паровые маски для глаз, то советую это исправить!

Средство представляет собой одноразовую маску (похожую на маску для сна), которая при вскрытии упаковки начинает разогреваться примерно до 40 градусов прямо на ваших глазах и работает около 10 минут!

Ощущения безумно комфортные и успокаивающе-расслабляющие. Можно использовать на ночь для более быстрого засыпания, а можно делать передышку в течение дня просто для снятия напряжения с глаз.

Есть варианты маски без отдушки, есть с лимоном, ромашкой, лавандой и розой, а теперь еще и с тонким ароматом цветущей вишни! Кому не хватает времени на SPA салон и релакс — очень рекомендую!

Цена: по запросу

Увлажняющий гель-крем с охлаждающим эффектом The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Легендарные средства бренда уже давно любят селебрити и бьютиголики во всем мире. Но это средство — уникальное, благодаря охлаждающему эффекту. Крем снижает температуру на поверхности кожи после нанесения, что делает ее менее чувствительной, более упругой, и повышает естественный защитный барьер.

Как возможно одновременное охлаждение и увлажнение? За счет новой технологии с микрогелевыми масляными капсулами. Мельчайшие капли эликсира и масел Miracle Broth работают в комплексе с частицами смягчающих ингредиентов, позволяя добиться невероятного результата.

У средства традиционная формула на водной основе с использованием водорослевого геля. Именно она дает эффект свежести. Первое, что чувствуешь при нанесении, — мгновенное увлажнение, кожа как будто напитывается влагой изнутри. Но увлажнение не «ложное» — кожа остается напитанной до конца дня. Весной меня часто беспокоят покраснения на лице, которые гель убрал на раз-два, и результат был заметен уже после первого применения. Обзвтельно возьму его с собой в отпуск!

Цена за 30 мл: 11 300 руб.

Увлажняющий лосьон-эссенция для лица с микросферами камелии Hydra Beauty Micro Liquid Essence, Chanel

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Моей сухой и чувствительной коже средство очень подошло. У него легкая текстура, оно не оставляет на коже липкости и моментально впитывается. Сразу после нанесения было ощущение, что кожа «взбодрилась», как будто я умылась холодной родниковой водой, что особнно приятно в жарком климате. Но я совсем не заметила стянутости — экстракт камелии напитал кожу и оставил очень комфортные ощущения. После лосьона мне не хотелось наносить крем, и я пропустила этот шаг. А утром проснулась с гладкой и бархатной кожей. Чудеса!

Цена: 7 080 руб.

Маска для лица Silver Foil Mask, Skin Needs

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Хотите почувствовать себя героиней фильма «Пятый элемент» и заодно увлажнить сухую кожу лица? Тогда смело берите серебристую маску от корейского бренда Skin Needs и наносите на лицо. На солце моя кожа становится очень сухой, поэтому обычный увлажняющий крем уже не справляется — нужна тяжелая артиллерия. Маска Silver Foil пришлась кстати: ее многослойная структура создает легкий тепловой эффект, а это способствует более глубокому проникновению в кожу полезных компонентов. В составе новинки коллаген, повышающий упругость и эластичность, убихинон, замедляющий процесс старения и аденозин, помогающий коже самой вырабатывать коллаген.

Цена: около 150 руб.

Успокаивающий увлажняющий гель Calm Water Gel, Dermalogica

Летом никто не застраховн от ожогов, особенно в первые дни на солцнце. Это средство идеально подходит для обезвоженной кожи, склонной к раздражениям, а также понравится тем, кто не любит ощущения жирного крема на лице. Невесомый гель на коже превращается в легкий флюид, который приятно тает и при этом создает неощутимый барьер от внешних агрессивных воздействий.

В основе геля — двойная гиалуроновая кислота, которая воздействует на разные уровни эпидермиса, чтобы удержать влагу внутри кожи надолго. Избавиться от шелушений помогут экстракт яблока и глицерин, а успокоить кожу и снять покраснения поможет ингредиент, название которого напоминает заклинание из « Гарри Поттера » — экстракт стебля опунции.

Цена: по запросу

Увлажняющий крем Rose Cream, Sephora

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Крем от Sephora с розой напомнил ягодный йогурт — густое нежно-розовое средство так и хочется потрогать руками. Понравился и аромат — косметика с цветочной отдушкой иногда отталкивает резким запахом, но с этим кремом такой проблемы я не заметила. Но главное достоинство средства — его увлажняющие свойства. Крем хорошо впитывается и заметно увлажняет кожу, придавая ей здоровое естественное сияние, как будто вы нанесли подсвечивающий праймер под макияж.

Цена: 590 руб.

Увлажняющий крем-гель для сияния кожи Hydra Sparkling, Givenchy

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Новая линейка средств Hydra Sparkling Givenchy с уникальным составом демонстрирует wow-эффект с одного-два применения. Весь секрет в уникальном комплексе Sparkling Water Complex из сахара и производных аминокислот, которые, словно магнитом, притягивают влагу в эпидермис, в результате чего кожа остается увлажненной, а цвет лица становится сияющим. Влага перемещается внутри кожи как газировка в стакане, что придает ей дополнительный тонус и эластичность.

Средство понравится тем, кто страдает от сухости кожи на море. Текстура похожа на легкое желе (не будет травмировать даже раздраженную кожу). При нанесении, желе как будто тает на лице и делает кожу мягкой, как бархат. Крем-гель станет настоящим спасением и для обладательниц тонкой кожи — экстракт семейства женьшеня делает ее более плотной.

Цена: около 4 000 руб.

Охлаждающий гель-сорбе для глаз Hydra Life, Dior

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В жару кожа всегда особенно подвержена стрессам и сухости, в зону особого риска попадает нежная кожа области вокруг глаз. На помощь приходит новый гель марки, который охлажадает кожу и мгновенно убирает следы усталости (все благодаря керамическому апликатору). Наносите средство после утреннего умывания, и оно не только скроет следы бессонной ночи, но и напитает кожу, придавая лицу здоровый и отдохнувший вид. За глубокое питание отвечает абиссинское масло (поэтому средство можно наносить на ресницы и брови, что дополнительно укрепит их). Васильковая вода обладает эффектом лифтинга и успокаивает раздраженные участки. Компактный гель легко помещается даже в самую маленькую косметичку — возьмите средство с собой и наносите на веки, брови и виски масирующими движениями, чтобы снять усталость в середине рабочего дня (а макияж при этом останется на месте!).

Цена: 3 600 руб.

Для тела

Молочко для тела «Великолепный загар» Sublime Tan Velvet Milk SPF 30, Lancaster

Я очень люблю солнцезащитные средства для лица и тела Lancaster— использую уже многие годы. Молочко для тела — настоящая находка для тех, кто мечтает о ровном загаре. Люблю за то, что оно легко распределяется, без липкой пленки. Кажется жирным, хотя впитывается за минуту! По текстуре напоминает персиковый йогурт. Что в составе средства помогает получить идеальный загар? Сочетание комплексов гелиотана (богат аминокислотами, микроэлементами и минералами), биотаннинга (экстракт сладкого апельсина) и масла бурити. За увлажнение отвечает глицерин — я не беру с собой в отпуск дополнительных увлажняющих кремов, потому что мне хватает эффекта от этого молочка. Наношу на тело перед выходом на пляж, а после купания повторно распределяю средство. С ним не сгорите (даже если вы такая же белоснежка, как и я), а наоборот получите отличный загар, который ляжет ровно.

Отдельно отмечу запах с кислинкой — у меня он почему-то ассоциируется с морем! SPF-фильтр — 30: надежная защита.

Цена: по запросу

Молочко-дымка Dior Bronze Milky Mist Sublime Glow SPF30, Dior

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Благодаря удобному формату дымки можно легко и равномерно распылить средство на все тело, однако на лицо удобнее наносить руками, чтобы избежать попадания на зону вокруг глаз. Очень понравилось невесомое покрытие, средство не перегружает кожу, придает сияние и отлично защищает (спасибо широкому спектру солнцезащитных фильтров UVA и UVB и антиоксидантов). Также понравился приятный свежий запах и водоотталкивающие свойства (что немаловажно). А наличие комплекса, усиливающего загар, помогает с каждым днем замечать прогресс на пути к натуральному бронзовому загару!

Цена: 2 900 руб.

Бальзам после загара Dior Bronze Ultra fresh Monoi Balm, Dior

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Бальзам буквально тает на коже! Средство спасло от сухости после солнца, успокоило и оставило ощущение свежести. А экстракт Монои дарит аромат полинезийских цветов, с которым еще целый месяц после возвращения чувствуешь себя в солнечном путешествии. В паре с комплексом для продления эффекта загара средство пролонгировало мой отпуск настолько, насколько это возможно!

Цена: 2 900 руб.

Увлажняющий гель для тела Maracuja Limited Edition Moisturizing Gel, Yves Rocher

С приходом тепла необходимость наносить на тело жирные кремы у меня отпадает — и новинка от Yves Rocher пришлась как раз кстати. В жаркую погоду гель и вовсе станет спасением — предвкушаю, как возьму его с собой в отпуск. Прозрачная невесомая консистенция мгновенно впитывается в кожу, не оставляя липкого следа и придавая ощущение свежести. Средство, как будто, разглаживает кожу, как фильтр в Facetune, — делает ее мягкой и гладкой. Из-за легкой консистенции гель вряд ли приглянется обладательницам сухой кожи, а вот для нормальной будет в самый раз. Отдельный бонус — непередаваемый аромат маракуйи, превращающийся в легкий шлейф после нанесения.

Цена: по запросу

Шариковый дезодорант «Гранат», Weleda

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

О пользе граната для кожи давно слагают легенды — его масло разглаживает морщины, расслабляет и укрепляет. Именно поэтому в гранатовой серии Weleda можно найти крем-лифтинг, восстанавливающее масло для тела и крем от морщин вокруг глаз. Коллекция-бестселлер пополнилась и дезодорантом с ароматом леденцов — экзотическая комбинация апельсина и даваны с бальзамическими нотками ванили не будет перебивать ваш парфюм, но зато прекрасно предотвратит другие нежелательные запахи в течение дня.

Как и все средства марки, новинка на 100% состоит из натуральных компонентов и не содержит солей алюминия, фталатов и консервантов, которые могут не только закупорить поры, но и привести к более серьезным последствиям (об одном из них читайте здесь).

Цена: 590 руб.

Для волос

Шампунь, маска и несмываемый спрей Sunsorials, Matrix

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Если я уезжаю больше, чем на неделю, соответственно шампунь нужен объемом побольше. Я очень люблю солнцезащитные шампуни и маски Biolage, и в этом году попробовала обновленную линейку.

Шампунь Sunsorials распределяю на влажные волосы легкими массирующими движениями по всей длине, после чего тщательно смываю. Затем наношу маску на 3-5 минут и промываю их теплой водой.

Финальный этап — распыляю несмываемый спрей Sunsorials Hair Protective Non-Oil на влажные волосы. Мне нравится блеск, который приобретают волосы после этого комплекса, а еще — они не путаются, легко расчесываются и находятся под защитой.

В составе шампуня и маски — экстракт подсолнечника (обладает антиоксидантными свойствами) и керамиды (восстанавливают волосы изнутри), а спрей содержит витамин Е (отвечает за увлажнение). Мне нравится, что несмываемый спрей не утяжеляет их, не оставляет жирного блеска и отлично защищает. Кстати, вся гамма подходит даже для окрашенных волос. У нас хоть и не такая жаркая погода, как на море, но все же важно защищать волосы и от малейшего излучения. А эти средства обязательно возьму с собой в ближайший отпуск и буду использовать после купания.

Цена за шампунь Sunsorials: 820 руб.

Цена за маску Sunsorials: 1 100 руб.

Цена за несмываемый спрей Sunsorials: 1 280 руб.

Тканевая маска-шапочка All Soft Mega Recovery Tissue Mask Cap, Redken

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

«Звездное» средство всей линейки с первого взгляда не внушало мне доверия — к маскам-шапочкам я равнодушна. Привлекло, что средство обещало восстановить волосы за считанные минуты. И не обмануло — эта маска дает на волосах заметный «wow-эффект», что спасло меня перед важным мероприятием. Это не просто отличная альтернатива салонному уходу — я использовала маску раз в неделю, и заметила, что волосы стали менее ломкими.

После шампуня я зафиксировала шапочку на голове при помощи специальной клейкой ленты, и помассировала голову, чтобы лучше распределить средство на волосах. Через 10 минут смыла маску и нанесла несмываемый уход — результат после укладки меня и правда удивил: волосы выглядели блестящими, были мягкими на ощупь, а от сухости не осталось и следа — весь следующий день оставались напитанными.

Средство удобно использовать и в поездках — оно не занимает много места в чемодане, но сможет легко восстановить и напитать влагой пересушенные солнцем волосы.

Цена за упаковку: 8 725 руб.

Легкое сухое аргановое масло-спрей для восстановления волос, OGX Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

К сухим маслам всегда относилась скептически, а в легкость масел вообще не верила. Оказалось, зря. У этого средств очень удобный распылитель, обязательно возьму его с собой на море (ничто не испортит любимую блузку в чемодане). Но распылять средство на волосы прямо из упаковки не рискнула — нанесла на ладони, разогрела масло в руках и распределила по длине волос, уделяя особое внимание кончикам — самым «проблемным зонам». У средства легкий, ненавязчивый запах, который почему-то напоминает о море. По свойствам масло отлично справилось со своей задачей — напитало и увлажнило волосы, сделав их гладкими и блестящими. В жару средство не только восстановит и увлажнит волосы, но и придаст им здоровый блеск.

Цена: около 600 руб.

Сухой шампунь «Горизонт» Skyline Dry Shampoo Powder, R+Co Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Забудьте все, что знали о сухих шампунях раньше — после выхода новинки R+Co мы серьезно пересмотрели свое отношение к этому средству. Теперь это не просто возможность продлить чистоту волос и придать им текстуру, но и шанс продлить стойкость укладки.

Предупреждаем сразу: сухой шампунь «Горизонт» — из разряда тяжелой артиллерии. Он поможет «воскресить» волосы даже через несколько дней после мытья, достаточно 3-4 нажатий на удобную помпу. Волосы окутывает белая дымка, которую надо незамедлительно втереть в кожу головы — объем не заставит себя долго ждать. В составе минеральный компонент кизельгур, который поглощает загрязнения с поверхности кожи головы и волос, а масло семян жожоба и экстракт корня лопуха балансируют выработку себума — голова не будет «жирниться» слишком быстро. Отдельный бонус заслужил аромат — волосы в течение всего дня окутывает легкая композиция из бергамота, инжира, кедра и лотоса.

Цена: 2 610 руб.

Парфюм для волос Chronologiste, Kerastase

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Летом мне не хочется перегружать себя парфюмами. Поэтмоу новинка от Kerastase оьязательно отправиться со мной к морю — легкий аромат заменит туалетную воду. В основе — ноты чайной розы, легкой древесины и мускуса, а также экстракт ценной Мирры и смолы тропических деревьев. Помимо потрясающего запаха, визитной карточки всех средств бренда, парфюм питает волосы и придает им сияющий блеск. Отдельный плюс — стильная упаковка в черном золоте.

Цена: 4 190 руб.

Для макияжа

Бальзамы для губ Eclat Minute 07 Hot Pink, Clarins

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Clarins в своей весенней коллекции выпустили два новых оттенка моих любимых цветных бальзамов для губ Eclat Minute. И я не расстаюсь с обоими! У них очень тонкие упаковки, которые влезают в любой карман, очень вкусный запах красных ягод. И самое главное — они неплохо работают как бальзамы, но в тот же момент это достаточно сочные и яркие цвета. Hot Pink — теплый коралловый оттенок, очень освежающий. Наносить можно хоть без зеркала!

Цена: около 2 000 руб.

Пудра Nordic Chic CC Color Correcting Powder, Lumene

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Lumene недавно обновили свою самую знаменитую линию средств для тона. Знаменитый СС-крем просто переупаковали, а вот компактные пудры обновили полностью. Теперь они в очень красивой упаковке. И в каждом оттенке пудры есть небольшой корректирующий зеленый сектор. Трудно сказать, из-за этого или нет, но эффект, в целом, получается отличный. Она не полностью прозрачная и не исключительно закрепляющая. У нее есть и перекрывающая способность — если маскировки тонального средства немного не хватило, пудра ее добавит. А еще средство здорово выравнивает текстуру кожи — она выглядит бархатной, но не слишком запудренной и сухой. Мне нравится использовать Nordic Chic CC Color Correcting Powder и в течение дня.

Цена: около 1 000 руб.

BB-капли, Erborian

Выбор блогера Вероники Забровской

Новые BB-капли улучшат ваш любимый дневной крем и выведут его на новый уровень! Вы получите одновременно привычный качественный уход и декоративный эффект.

Это не самостоятельное средство, а обогащающий эликсир, который дает ровный тон кожи, все несовершенства становятся менее заметными, при этом он немного сужает поры и кожа выглядит более гладкой и сияющей.

Важно отметить, что BB капли — это не просто концентрированный тон: средство содержит экстракт Женьшеня, который разглаживает кожу и делает ее заметно более мягкой и ровной!

Отличная новинка — обожаю использовать капли по выходным дням, когда не нужно «рисовать лицо», но хочется быть невозможно свежей и прекрасной!

Цена: 2 800 руб.

Блески для губ Rouge Coco Shine, 764 и 804, Chanel

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

В коллекции Rouge Coco Gloss целых 27 оттенков, и я рассказывала про самый необычный бирюзовый (792). Но я продолжаю пробовать новые. Решено: в ближайший отпуск возьму нежно-розовыйRoseNaîf (804) и малиновый Confusion (764).

Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется в спешке. Всем же знакомо, когда забываешь про время, собираешься на вечерний ужин в отпуске, а тебя уже начинают торопить, мол, сколько можно делать макияж? JВот как раз в таких случаях можно на бегу сделать яркие губы без страха выйти с неаккуратным контуром. Текстура тающая, не слишком липкая. Блески заменят бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее. Я влюбилась в невероятно красивый зеркальный блеск! Нежно-розовый идеален на каждый день и будет здорово сочетаться с нюдовым макияжем глаз, а вот малиновый (для интенсивности наносите в несколько слоев) буду использовать для вечерних выходов. Он не слишком яркий, поэтому можно смело добавить его к образу со smoky eyes.

Цена: 2 270 руб.

Тинт для губ и щек Rouge Coco Lip Blush, Chanel

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Chanel выпустили новые Rouge Coco Lip Blush и сразу подняли понятия удобства и универсальности средств для губ и щек на новый уровень! Почти все аналоги, которые я пробовала до этого, не были одинаково хороши и удобны для того и другого, а Lip Blush — да, в полной мере. Прекрасным матовым тинтом они ложатся на губы, очень естественно растушевываются на щеках и в обоих случаях отлично держатся. Цветовая гамма тоже великолепная: мой любимый оттенок — теплый розовый Teasing Pink.

Цена: 2 270 руб.

Бронзирующая пудра Diorskin Mineral Nude Bronze

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Бронзер — мое любимое средство в макияже. На мой взгляд, многие его недооценивают: достаточно лишь капельки средства, а лицо будет выглядеть более свежим и отдохнувшим. Минеральная бронзирующая пудра Dior точно останется в моей косметичке до осени (пока с лица не уйдут остатки загара). Благодаря новой легкой и компактной упаковке, пудру очень удобно носить с собой. При нанесении у меня было ощущение, что средство состоит из частичек теплого янтарного песка. Пигменты прекрасно подчеркнут натуральный загар (или искусственно его создадут — задача номер один этого лета!).

Цена: 3 230 руб.

Тинт с эффектом тату Dior Addict Lip Tattoo Color Juice

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Я не люблю чувствовать помаду на губах в течение дня, поэтому чаще отдаю предпочтение тинтам. Новинка покорила своей стойкостью до 10-ти часов и приятным фруктовым запахом. Мой выбор пал на коралловый оттенок Litchi — он идеально подчеркивает натуральный цвет губ. Возьму тинт в отпуск — на загорелой коже, уверена, он будет выглядеть еще красивее.

Цена: 2 340 руб.

Карандаш для глаз Diorshow Cooling Stick

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Средство «подкупило» меня охлаждающим эффектом — глаза расслабились и легче перенесли 8-ми часовой рабочий день перед компьютером. Карандаш буквально скользит по коже. Наносить его просто, а растушевывать — еще легче. Средство водостойкое, а значит смогу сделать взгляд выразительным даже на вечеринке у бассейна. Я влюбилась в бронзовый оттенок — его влажный финиш красиво переливается на солнце.

Цена: 2 135 руб.

Гель для бровей Gimme Brow, Benefit

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В этом сезоне бренд усовершенствовал формулу. Новинка понравится девушкам с тонкими и редкими бровями — новое средство Gimmi Brow+ поможет вам сделать брови густыми и объемными в одно движение! У средства очень удобная щеточка, при помощи которой средство легко распределяется. Микроволокна в составе сделают даже самые тонкие брови густыми и выразительными, сохраняя при этом их естественность. Для отпуска — идеальное средство: маленькое, легкое и многофункциональное. Укладку бровей не нарушат даже брызги бассейна!

Цена: 2 000 руб.

Двойные румяна с твидовым эффектом Les Tissages, Chanel

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В отпуске как никогда хочется иметь свежий и отдохнувший вид. Румяна бренда из весенней коллекции — ваши лучшие помощники в этом вопросе. У них приятная текстура, румяна без труда можно наслаивать, добиваясь нужного покрытия. И не пугайтесь высокой пигментации: они хорошо растушевываются и создают на яблочках щек эффект легкого румянца с естественным свечением. Бонус — средство отлично оттеняет загорелую кожу.

Цена: по запросу

Жидкие тени для век Eye Foil, Shu Uemura

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

У теней есть два очевидных плюса — стойкость (даже без базы они остаются на глазах до 8 часов, а значит не испугаются и соленых брызг на пляже) и сияние с голографическим эффектом — отличный выбор для летней вечеринки. Средство представлено в трех цветах, которые сразу настраивают на весенний лад. Выбирайте — светло-зеленый, золотой и вишневый.

Цена: 2 680 руб.

Палетка теней для век Capri Eye Shadow Palette, Bobbi Brown

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

У средства есть два ощутимых плюса, которые делают его идеальным: прекрасная пигментация теней, которые легко поддаются растушевке, а еще насыщенность и разнообразность оттенков, с которыми можно создать как легкий дневной, так и яркий вечерний макияж. При помощи пудрового темно-синего оттенка можно сделать необычные smoky eyes и подчеркнуть глубину цвета глаз. Светлые кремовые тени наносите в уголки, чтобы сделать взгляд более распахнутым.

Вся коллекция пронизана итальянскими мотивами — куда бы я не отправилась, со мной будет частичка солнца, моря и радости. Палетку очень удобно брать в путешествия — компактаная упаковка, но большое разнообразие оттенков.

Цена: 5 900 руб.