Портативный 3D-принтер кожи поможет «залатать» глубокие раны

Ученые из Университета Торонто разработали портативный 3D-принтер кожи, который поможет в лечении глубоких ран. Это первое устройство, способное создавать ткань, депонировать и устанавливать на месте в течение двух минут или меньше. Исследование, проведенное студентом Навидом Хакими под руководством доцента Акселя Гюнтера, было опубликовано в журнале Lab on a Chip.

Когда образуется глубокая рана на коже, может быть повреждено все три слоя кожи — эпидерма, дерма и гиподерма. В настоящее время предпочтительным лечением является взятие эпидермопилярного лоскута для трансплантации кожи, когда часть здоровой донорской кожи прививается на поверхностный эпидермис и часть лежащей в основе дермы.

Кожная пластика при больших ранах требует достаточного количества кожи здорового донора, чтобы покрыть все три слоя, поэтому ее редко удается осуществить на месте. Большая часть поверхности раны остается «непокрытой», что приводит к не самым лучшим исходам.

Хотя существует довольно много заменителей кожи, они еще не так широко используются в клинических условиях.

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«Большинство современных 3D-биопринтеров громоздкие, работают с низкой скоростью, дорогие и несовместимые с клиническим применением», объясняет Гюнтер.

Ученые полагают, что их принтер — это платформа, способная преодолеть эти барьеры, улучшить процесс заживления кожи. Карманный принтер кожи похож на диспенсер туалетной бумаги — только вместо рулона в нем микроустройство, образующее листы ткани. Вертикальные полоски «биочернил», состоящие из белковых биоматериалов вроде коллагена и фибрина, в совокупности формируют каждую пластинку кожи. Принтер крайне портативный и обещает возможность адаптироваться к специфике каждого пациента и характеристике раны.

Небольшое устройство размером с коробку для обуви весит меньше килограмма и требует минимальных навыков оператора. Ученые надеются, что в один прекрасный день смогут начать клинические испытания на людях и в корне перевернуть традиционный подход к лечению ожогов.