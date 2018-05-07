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10 бьюти-продуктов, которые не тестируются на животных
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10 бьюти-продуктов, которые не тестируются на животных 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Ночная сыворотка Berezka Lab  Один из главных принципов российской косметики Berezka Lab — не тестировать продукты на животных, поэтому бренд позиционирует себя как этический, а заодно показывает, что эффективности этика никак не мешает.
Активная омолаживающая маска Kypwell
Бренду Kypwell есть чем похвастаться — вся продукция марки прошла сертификацию PETA, веган и не тестируется на животных. Это не все — бренд решительно отказался от синтетических активных ингредиентов, экстрактов ДНК, искусственных красителей, синтетических отдушек, консервантов, агрессивных химических веществ, силиконов, нефтепродуктлв, ГМО и парабенов. Нет, Kypwell вовсе не строит из себя святош, просто знает толк в эко-решениях и подает пример другим.
Шампнуь Ecolovista Smooth Repair
Как уже понятно, по названию, Ecolovista — эко-бренд для волос, производимый на 90% из натуральных компонентов. Идем дальше — даже упаковка марки заботится о состоянии планеты — она на 30% состоит из биоразлагаемых компонентов. При производстве упаковки использовано минимальное количество пластика, а использование биокомпонентов в составе бутылки сокращают выброс СО2 в атмосферу и препятствует ускорению глобального потепления.
Лак для ногтей Bandi
Если лаки для ногтей тоже не вызывают у вас доверия — запоминайте название Bandi. Корейский бренд профессиональной косметики для ногтей не содержит камфору, дибутилфталат, формальдегид, формальдегидные смолы, толуол, тосиламит, ксилол и заодно не тестируется на животных. Компания имеет собственный исследовательский центр, производство, академию и является полностью экологичным, для самых сомневающихся Bandi имеет отметку 7 free formula, так что, друзья, самые придирчивые из вас знают, куда идти.
Пудра KETT Fixx Powder Foundation
Kett cosmetics — косметика для веганом, она не только не тестируется на животных, но и не содержит компоненты природного происхождения. При этом он разработан специально для работы в индустрии телевидения, кинематографии и фотосъемки. Так что все старлетки, замороченные на экологии, не теряйтесь.
Утоляющая жажду сыворотка Arctic Dew Lumene
Lumene не только сделал редизайн, который покорил самых притязательных из нас, но и делает всю косметику из натуральных ингредиентов, которые ухаживают за кожей, а все средства не тестируются на животных.
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