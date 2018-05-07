10 бьюти-продуктов, которые не тестируются на животных

Ночная сыворотка Berezka Lab Один из главных принципов российской косметики Berezka Lab — не тестировать продукты на животных, поэтому бренд позиционирует себя как этический, а заодно показывает, что эффективности этика никак не мешает.

Активная омолаживающая маска Kypwell

Бренду Kypwell есть чем похвастаться — вся продукция марки прошла сертификацию PETA, веган и не тестируется на животных. Это не все — бренд решительно отказался от синтетических активных ингредиентов, экстрактов ДНК, искусственных красителей, синтетических отдушек, консервантов, агрессивных химических веществ, силиконов, нефтепродуктлв, ГМО и парабенов. Нет, Kypwell вовсе не строит из себя святош, просто знает толк в эко-решениях и подает пример другим.

Шампнуь Ecolovista Smooth Repair

Как уже понятно, по названию, Ecolovista — эко-бренд для волос, производимый на 90% из натуральных компонентов. Идем дальше — даже упаковка марки заботится о состоянии планеты — она на 30% состоит из биоразлагаемых компонентов. При производстве упаковки использовано минимальное количество пластика, а использование биокомпонентов в составе бутылки сокращают выброс СО2 в атмосферу и препятствует ускорению глобального потепления.

Лак для ногтей Bandi

Если лаки для ногтей тоже не вызывают у вас доверия — запоминайте название Bandi. Корейский бренд профессиональной косметики для ногтей не содержит камфору, дибутилфталат, формальдегид, формальдегидные смолы, толуол, тосиламит, ксилол и заодно не тестируется на животных. Компания имеет собственный исследовательский центр, производство, академию и является полностью экологичным, для самых сомневающихся Bandi имеет отметку 7 free formula, так что, друзья, самые придирчивые из вас знают, куда идти.

Пудра KETT Fixx Powder Foundation

Kett cosmetics — косметика для веганом, она не только не тестируется на животных, но и не содержит компоненты природного происхождения. При этом он разработан специально для работы в индустрии телевидения, кинематографии и фотосъемки. Так что все старлетки, замороченные на экологии, не теряйтесь.

Утоляющая жажду сыворотка Arctic Dew Lumene

Lumene не только сделал редизайн, который покорил самых притязательных из нас, но и делает всю косметику из натуральных ингредиентов, которые ухаживают за кожей, а все средства не тестируются на животных.