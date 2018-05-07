7 пилингов, которые помогут вернуть сияние коже

Хотите избавиться от прыщей, пигментных пятен, мимических морщин? Ответ один — пилинг. Рассказываем, какие средства помогут заменить поход к косметологу и заставят кожу светиться и сиять.

Epidermal Re-Texturizing Micro-Dermabrasion, Kiehl’s Легкий пилинг для домашнего применения. Использовать можно не чаще трех раз в неделю, наносить легкими массирующими движениями около 30 секунд. После пары недель применения средства заметите, что пигментные пятна, если они были, стали менее заметными, как и морщинки. Но и после первого использования будет на что посмотреть: кожа выглядит так, будто вы только от косметолога.

Средство, обновляющее текстуру кожи, Epidermal Re-Texturizing Micro-Dermabrasion, Kiehl’s (3 500 руб.)

Nightly Refining Micro-Peel Concentrate, Kiehl’s Еще одно средство от Kiehl’s, но более мощное. Использовать его следует на ночь, нанося тонким слоем на лицо. С утра морщинки станут менее заметными. Яркий эффект имеет лишь одно неприятное последствие: этот пилинг может сушить кожу, так что запаситесь увлажняющим кремом.

Ночной микропилинг Nightly Refining Micro-Peel Concentrate, ускоряющий обновление кожи, Kiehl’s (4 500 руб.)

Gentle Exfoliating Gel, Avene

Очень мягкий пилинг для самых нежных. Не раздражает, покраснений можно не бояться. Текстура легкая с мелкими скрабирующими частичками. С такими неприятностями, как постакне, не справится. Подойдет скорее тем, у кого особых проблем нет. Отлично очищает и выравнивает тон кожи.

Отшелушивающий пилинг-гель Gentle Exfoliating Gel, Avene (810 руб.)

Herb Clear Gel Pure, Cefine

Деликатная пилинг-скатка со сказочным составом. Основную работу на себя берет полиглутаминовая кислота, которая отшелушивает ороговевшие частички. А за то, чтобы кожа была увлажненной и сияющей, несут ответственность масло лаванды, экстракт тысячелистника, витамины С и Е.

Очищающий пилинг-гель Herb Clear Gel Pure, Cefine (2 250 руб.)

Концентрат для сияния кожи с эффектом пилинга, Thalgo

В салон на пилинг от Thalgo идти стоит не раздумывая. Но есть возможность добиться впечатляющего эффекта и дома. Курс пилинга рассчитан на неделю. Содержимое ампулы следует наносить на кожу два раза в день — утром и вечером. Эффект вдохновляющий: цвет лица выравнивается и выглядит более сияющим, следы усталости менее заметны. В основе концентрата три кислоты — гликолевая, яблочная и лимонная.

Концентрат для сияния кожи с эффектом пилинга, Thalgo (2 200 руб.)

Ферментный крем-пилинг для лица, Elemis

Отшелушивающий эффект достигается с помощью ферментов папайи и ананаса. Они максимально деликатно убирают ороговевшие частицы и выравнивают тон и текстуру кожи. Использовать его следует как маску — нанести на чистую кожу на 15 минут, а затем смыть. Результат не только увидите, но и почувствуете: кожа становится очень мягкой и гладкой, хочется ее трогать.

Ферментный крем-пилинг для лица, Elemis (2 910 руб.)

Маска-пилинг «Двойное сияние», Vichy

У этой маски-пилинга три основные задачи: отшелушивание, выравнивание цвета и текстуры кожи. Со всеми тремя она справляется на отлично. Никаких раздражений и покраснений от нее ждать не стоит — средство очень деликатное, подходит и для чувствительной кожи. Использовать достаточно два раза в неделю. Результат — отдохнувший и свежий вид.

Маска-пилинг «Двойное сияние», Vichy (1 449 руб.)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите