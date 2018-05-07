Лучше, чем Зита: алтайская красотка покорила Болливуд

Лучше Зиты: алтайская красотка покорила Болливуд

После того как Кристина окончила Алтайский государственный университет, она приехала в Новосибирск, как сама выразилась, «активно искать себя». Очень скоро по совету своей подруги поступила в школу модельного агентства Elite Stars и решила заняться моделингом, чтобы работать за границей. Модельный бизнес для неё пока и остаётся главным направлением в жизни.

Рост Кристины не совсем модельный — 169 см, да и возраст для начинающей модели солидный — 23 года. Но у девушки всё складывается на удивление легко. Приехала в Новосибирск, поступила в модельную школу, окончила её, немного поработала в рекламе, снималась для каталогов и своего портфолио, обратила на себя внимание международных скаутов.

«Мечта сбылась, я полетела в Индию. Пришёл первый международный контракт в Мумбае спустя два месяца [после] обучения в Новосибирске. Это была моя первая поездка. Изначально был контракт на четыре месяца, но я потом продлила его ещё на два месяца», — рассказывает корреспонденту Кристина.

Она соответствовала взглядам индусов на девушек-моделей: взрослые черты лица, скулы, длинные волосы, женственная фигура — никакой привычной для европейцев модельной угловатой худобы или подросткового типажа. Однажды Кристине довелось поработать с «Мисс Индия International — 2015», так на совместной фотографии девушки выглядели как сёстры.

«Она ("Мисс Индия International — 2015" Суприя Аиман. — И. К.) очень востребованна на этом рынке в Индии. После съёмки с ней я поняла, какие местные девушки работают [там] для каталогов. До поездки в Индию мне казалось, что модель должна быть худая. Но, когда прилетела, увидела, что девушки там женственные, в теле. Я нравилась индусам. И у меня было много работы», — замечает Кристина.

Но узнаваемой в Индии Кристина стала после того, как снялась в клипе на песню «High Crush» популярного болливудского певца по имени Яш Вадали. После этого контракт новосибирской модели продлили на весь срок её визы.

«Он (Яш Вадали. — И. К.) молодой, ему где-то 25 лет. И довольно успешный. В январе мы закончили съёмки, а в феврале клип вышел на YouTube и все музыкальные телеканалы Индии. Режиссёром был Саян Рой (Sayan V Roy), он тоже довольно известный — снимает клипы для болливудских знаменитостей и работает с международными моделями. Он просто мне делал в Индии портфолио и предложил сняться в своём новом клипе», — рассказывает Кристина. Девушка заметила, что никаких близких отношений с болливудским певцом у неё не было ни во время съёмок, ни после.

«Мы не встречались, не дружили, не общались. Никаких отношений, это просто работа. Можем в Instagram сказать друг другу: "Привет, как дела?", пообщаться немного, но не больше», — улыбается девушка и добавляет, что индийцы, несмотря на то что они уважительно относятся к женщинам и родителям, отзывчивые и стараются публично не выяснять отношения, не привлекают её как мужчины.

«Они хорошие. Но я не вижу себя рядом с иностранцем, индийцем. У них другой менталитет, другая культура. Строить отношения с человеком, который не имеет представления о твоём детстве, о России в целом, мне не хочется. Я, наверное, патриотка», — смеётся Кристина.

В Индии для модели из Сибири труднее всего было привыкнуть к жаре. Иногда температура доходила до 40 градусов. А вот с питанием всё было очень хорошо: различные фрукты и овощи в неограниченном количестве. Кристине, которая ведёт вегетарианский образ жизни и решила попробовать сыроедение, это очень нравилось. К тому же проживание и питание было за счёт работодателя — тратиться не приходилось, хотя деньги на карманные расходы регулярно выделялись. Впрочем, о теме заработанных денег Кристина предпочитает не распространяться, объяснив это условиями контракта. Заметила лишь, что платили ей в американских долларах.

Ко всему прочему Кристина занимается йогой и старается жить в стороне от негативных эмоций, окружая себя позитивом.

«Твоё состояние, которое ты несёшь изнутри, — это и есть твоя красота. Мне кажется, девушки в наше время забывают об этом. Жить в настоящем моменте, заниматься любимым делом, заниматься спортом, соблюдать правильное питание, которое тебе подходит, и любить жизнь такой, какая она есть, — вот и все секреты красоты. А массажи лица, маски — это само самой разумеющееся. Меньше негативных эмоций», — объясняет Кристина.

У молодой, успешной и красивой девушки не сложилось со второй половиной. Говорит, был парень, но недавно они расстались по обоюдному согласию.

«Мне кажется, он просто понял, что я увлеклась этим (модельным бизнесом. — И. К.) и увлеклась серьёзно. Это моя первая поездка, но я считаю, что будут ещё. Наверное, ожидание и расстояние неблагоприятно повлияли на наши отношения. Расстались мы, когда я была в поездке. Вообще, мужчина должен поддерживать мои начинания и быть верным. Он должен быть ответственным и брать ответственность на себя. Он должен быть умным и образованным. И главное, чтобы он постоянно развивался вместе с тобой. А всё, что касается прошлого, я к нему не возвращаюсь», — пояснила корреспонденту девушка.