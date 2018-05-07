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Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
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Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Поклонники Лены Темниковой обсуждают ее новый имидж. Певица стала блондинкой, а графичная стрижка с челкой придают ей сходство с японкой. По крайней мере так считают ее многочисленные подписчики, первыми увидевшие изменения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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