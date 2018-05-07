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Белый парик-каре, раскосые глаза и полные губы: Елена Темникова превратилась в персонажа аниме
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Белый парик-каре, раскосые глаза и полные губы: Елена Темникова превратилась в персонажа аниме 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Ослепительно белый парик с резкими краями и закрывающей брови челкой, раскосые глаза, полные чувственные губы — сфотографировавшаяся на фоне ярких цветов Елена Темникова, кажется, вот-вот возьмет в руки катану и накажет хейтеров в лучших традициях воительниц аниме.
Импровизированную фотосессию Темникова устроила, находясь на отдыхе в Турции.
— игриво спрашивает она у своих поклонников в stories. А как тебе кажется — пойдет Темниковой ядовитый блонд?
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Фото:Instagram
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